خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
دیدار و گفتگوی وزرای امور خارجه برزیل و ایران

وزرای امور خارجه برزیل و ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد، صبح پنج‌شنبه با مائورا ویرا وزیر امور خارجه برزیل گفتگو کرد.

وزرای امور خارجه ایران و برزیل در این دیدار با تاکید بر عزم دو کشور برای ارتقای روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه دو کشور، در مورد راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های دوجانبه و چندجانبه تبادل نظر کردند.

طرفین همچنین با اشاره به اهمیت صیانت از حاکمیت قانون و منشور ملل متحد، ضرورت همکاری و هماهنگی جهانی برای شناسایی و مقابله موثر با چالش‌های مشترک علیه صلح و امنیت بین‌المللی را متذکر شدند. 

در این دیدار همچنین موضوع هسته‌ای ایران، اقدامات یکجانبه قهرآمیز و تعرفه‌های یکجانبه علیه کشورها، خطرات مترتب بر نقض قواعد تجارت آزاد، تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب از حمله در چارچوب ترتیبات چندجانبه مثل بریکس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

