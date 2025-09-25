خبرگزاری کار ایران
دیدار رؤسای‌جمهور ایران و بولیوی در نیویورک

مسعود پزشکیان در سومین روز از سفر خود به نیویورک با «لوئیس آرسه کاتاکورا» رئیس‌جمهور بولیوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح پنجشنبه به وقت محلی و در سومین روز از سفر خود به نیویورک برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، با «لوئیس آرسه کاتاکورا» رئیس جمهوری بولیوی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.  این دیدار در محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

گفتنی است، پزشکیان در دومین روز از هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در جمع رهبران و نمایندگان عالی‌رتبه کشور‌های جهان، دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران را تبیین و سپس با برخی از همتایان خود، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس جمهور، بلافاصله پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

پزشکیان، همچنین با رؤسای جمهور سوئیس و فنلاند، رئیس شورای اروپا و نخست وزیر نروژ در محل اقامت خود، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

رئیس‌جمهور با برخی از فعالان ضد جنگ نیز در دومین روز حضور در نیویورک، در محل اقامت خود، دیدار کرد، دیدگاه‌ها و نظر آنان را شنید و به پرسش آنان پاسخ داد.

