خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران

حجت‌الاسلام ابوترابی فرد خطیب این هفته نماز جمعه تهران
کد خبر : 1691459
لینک کوتاه کپی شد.

نمازجمعه این هفته تهران، چهارم مهر ماه به امامت حجت الاسلام ابوترابی فرد در دانشگاه تهران اقامه می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمازجمعه این هفته تهران، چهارم مهر ماه به امامت حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در دانشگاه تهران اقامه می‌شود و درب‌های دانشگاه از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران محترم باز و شروع برنامه‌ها از ساعت ۱۱ می‌باشد. در بخش معرفی کتاب منتخب هفته، به مناسبت هفته دفاع مقدس، کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» نوشته حمید حسام معرفی خواهد شد.

این کتاب که انتشارات صریر منتشر نموده است، روش و طرحی نو در تاریخ شفاهی است که با محوریت خاطرات سردار میرزا محمد سلگی و روایت جمعی از رزمندگان گردان حضرت ابوالفضل (علیه السلام) و چهار فرمانده لشگر انصار الحسین (علیهم السلام) به سامان رسیده است که این روش برای جامعیت روایت با توجه به اینکه راوی روایت خاطرات خود را حدیث نفس می‌دانست، انجام شد. استشمام عطر علقمه را از خاطرات علمدار گردان حضرت ابوالفضل (علیه السلام) در این کتاب می‌توان دریافت.

کتاب آب هرگز نمی میرد که در سال ۱۳۹۳ توانست جایزه نخست جشنواره جلال آل احمد را از آن خود کند، مزین به تقریظ مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌باشد. علاقمندان می‌توانند کتاب «آب هرگز نمی میرد» را با ۳۰ درصد تخفیف از غرفه کتاب آدینه واقع در چهار راه مسجد دانشگاه در جوار شهدای گمنام تهیه نمایند. مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در محوطه مسجد دانشگاه هر هفته در بخش‌های مختلف قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند. به مناسبت هفته دفاع مقدس بیش از هزار بسیجی جوان و نوجوان در قالب حلقه‌های صالحین در محل برگزاری نماز حضور خواهند داشت.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در محل میزهای خدمت در جوار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند:

• بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

• آموزش و پرورش شهر تهران

• صنعت معدن تجارت استان تهران

• بانک تجارت

• کمیته امداد امام خمینی (ره)

• فرمانداری تهران

• مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

• شهرداری تهران

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگ‌سرای منتظر، معاونت اجتماعی شهرداری، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز در چهارراه مسجد در جوار شهدای گمنام مستقر و به نمازگزاران محترم ارائه خدمت می‌نمایند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی