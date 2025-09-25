سردار فدوی:
حجاب دستور خداست و باید به آن توجه شود
صبح پنجشنبه سوم مهرماه اختتامیه مسابقات مهارت آموزی کارکنان نیروی وظیفه نیروهای مسلح با حضور سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در مشهد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس به تبیین اهمیت یادآوری و قدردانی از شهیدان این دوران پرداخت و اظهار داشت: بسیار ضروری است که حماسهآفرینان ۸ سال دفاع مقدس را همواره گرامی بداریم. این عزیزان با فداکاریهای خود، در تاریخ ماندگار شدند.
سردار فدوی با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران تصریح کرد: این آیه به وضوح بیان میکند که شهیدان زندهاند و نزد پروردگار خود روزی میخورند.
وی همچنین به حدیثی از امام حسین (ع) اشاره کرد که در آن خداوند به شهیدان وعدههای بزرگ داده است و گفت: خوشحالی خانواده شهیدان، خوشحالی خداوند است و خشمگین شدن خداوند از ناراحتی آنهاست.
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه جنگ تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه یک آزمون الهی بود، خاطرنشان کرد: ما در جنگ مظلومیت خود را ثابت کردیم و چهره واقعی متجاوزان را نمایان ساختیم. جنگ ما نه تنها به فتح فلسطین کمک میکند، بلکه بیداری ملتهای مسلمان را نیز به دنبال داشت.
وی در ادامه به آمار شهدای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در مجموع، ۱۸۳ هزار نفر در هشت سال دفاع مقدس شهید شدند. این عدد شامل شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مدافع حرم نیز میشود.
سردار فدوی افزود: این تعداد شهید نشاندهنده عمق فداکاری ملت ایران در برابر دشمنان است.
سردار فدوی همچنین بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و گفت: ما باید فرهنگ ایثار را در نسل جوان نهادینه کنیم تا یاد شهیدان همیشه زنده بماند.
وی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ماست که با ترویج فرهنگ ایثار، یاد شهیدان را زنده نگه داریم و راه آنها را ادامه دهیم.
جانشین فرمانده کل سپاه، با بیان اینکه جنگ ما جنگ ایمان و رذالت است، تأکید کرد: این جنگ از زمان آدم تا خاتم و تا پایان زندگی بشر وجود دارد و نباید کسانی که فکر میکنند به آرمانهای نهایی نرسیدهایم، به شهادت و رشادتها بیاعتنا باشند.
وی با اشاره به اهمیت درسهایی که از دوران دفاع مقدس آموختهایم، گفت: باید همواره در برابر ظالمان و مستکبران ایستادگی کنیم و به وظایف خود عمل کنیم. نتیجه کار ما را خداوند مشخص میکند و بهترین نتیجه برای کسانی که به تکلیف خود عمل کردهاند، رقم خواهد خورد.
سردار فدوی همچنین به جنگ اخیر با دشمنان اشاره کرد و افزود: شیطان بزرگ آمریکا و کشورهای غربی مطمئن بودند که به اهداف خود خواهند رسید، اما با شکست مواجه شدند. ما عزیزان زیادی را در این مسیر از دست دادیم، اما خوشا به حال آنها که شهید شدند.
جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اهمیت جوانان در این روند، گفت: جوانان مستعدترین افراد برای ادامه این مسیر هستند و باید از فرصتهای خود بهرهبرداری کنند.
وی در ادامه به موضوع ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: ازدواج یکی از مهمترین مسائل است و باید هرچه سریعتر انجام شود. جوانان باید به این امر توجه ویژهای داشته باشند.
سردار فدوی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم با افزایش مهارتها و تخصصها، جوانان بتوانند زندگی خود را به بهترین نحو ادامه دهند و در مسیر خدمت به کشور پیشرفت کنند.
سردار فدوی: حجاب دستور خداوند است و باید به آن توجه شود
سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، در ادامه تأکید کرد: حجاب یکی از دستورات الهی است و افرادی که به ترویج بیحجابی پرداخته و شبههافکنی میکنند، در واقع در حال مخالفت با دستورات خداوند هستند.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، به ویژه سوره احزاب آیه ۵۹ و سوره نور آیه ۳۱، گفت: این دستورات مستقیماً از سوی خداوند آمده و ما باید به آنها توجه کنیم.
سردار فدوی افزود: برخی افراد تلاش دارند تا با ایجاد شبهه، مردم را از رعایت این دستورات الهی بازدارند. این در حالی است که اگر مردم بدانند که این دستورات از سوی خداوند صادر شده، هیچگاه تخطی نخواهند کرد.
وی همچنین به اهمیت انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی به معنای بازگشت به اصول اسلام است و ما باید توجه داشته باشیم که این انقلاب بر اساس اصول اسلامی شکل گرفته است. در سالهای قبل، زمینهای ایران به دلیل سوءمدیریت از دست رفته بود و انقلاب اسلامی فرصتی برای بازگشت به اصول اسلامی بود.
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه به موفقیتهای نیروهای مسلح کشور اشاره کرد و گفت: در مسابقات اخیر ورزشی، ورزشکاران کشورمان افتخارات بزرگی کسب کردند که مایه افتخار برای خانوادهها و کشور است.
وی ضمن تشکر از همکاری سازمانها و نهادهای مختلف در برگزاری مسابقات مهارتی، تأکید کرد: امیدواریم این روند ادامه یابد و شاهد موفقیتهای بیشتری در سطح نیروهای مسلح باشیم.
سردار فدوی در پایان ابراز امیدواری کرد که جشنوارههای آینده نیز با موفقیت برگزار شوند و جوانان کشور در این عرصهها پیشرفت بیشتری داشته باشند.