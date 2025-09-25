برگزاری نشست بازخوانی سیره نبوی برای تبیین اصول حقوق بشردوستانه در ژنو

به گزارش ایلنا، به ابتکار نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران و در همکاری با نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در ژنو، نشستی با عنوان «حقوق بشردوستانه در سیره پیامبر اسلام (ص)» به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت رسول اکرم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، در حاشیه شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در ژنو برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد، بازاندیشی در اصول ماندگار سیره نبوی و ضرورت پیوند آن با حقوق بشردوستانه معاصر بود.

در جریان این نشست، سخنرانان ضمن تاکید بر نقش آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) در رعایت کرامت و ارزش های انسانی، حمایت از غیرنظامیان، پایبندی به معاهدات و اصل رحمت حتی در شرایط جنگی، به چالش‌های جهانی امروز از جمله مخاصمات مسلحانه، آوارگی، مهاجرت اجباری و گسترش تبعیض اشاره کردند و همگان بر اهمیت گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، هم‌افزایی آموزه‌های اسلامی و همکاری جامعه بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدها اجماع نظر داشتند.

نماینده ایران در سخنان خود تصریح نمود که برگزاری این نشست در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم اسرائیل مرتکب فجیع‌ترین جنایات علیه مردم فلسطین می‌شود، در حالی که کنوانسیون‌های ژنو و سایر ارکان حقوق بشردوستانه بین‌المللی دقیقاً برای پیشگیری از چنین فجایع و جنایات جنگی وضع شده‌اند. وی خاطرنشان ساخت که برای کشورهای اسلامی، اصول بشردوستانه صرفاً هنجارهای حقوقی نیست، بلکه ریشه در سنت نبوی دارد که از دیرباز معیارهای جاودانه‌ای را برای صیانت از کرامت انسانی ترسیم کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در عمل بر همین مبانی استوار است و حتی در برابر دشمنی که هیچ قاعده اخلاقی، حقوقی و انسانی را رعایت نمی‌کند، خود را ملزم به رعایت قواعد اسلامی می‌داند.

