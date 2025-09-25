رایزنی غریب آبادی با سفرای چین و روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱

به گزارش ایلنا کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه نوشت: در جلسه مشترک امروز با سفرای چین و روسیه در سازمان ملل، در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و گام‌های مشترک بعدی بحث کردیم.