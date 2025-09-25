خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی غریب آبادی با سفرای چین و روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱

رایزنی غریب آبادی با سفرای چین و روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱
کد خبر : 1691123
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر امور خارجه نوشت: در جلسه مشترک امروز با سفرای چین و روسیه در سازمان ملل، در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و گام‌های مشترک بعدی بحث کردیم.

به گزارش ایلنا کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه نوشت: در جلسه مشترک امروز با سفرای چین و روسیه در سازمان ملل، در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و گام‌های مشترک بعدی بحث کردیم.

ما در مورد اقدام هماهنگ علیه تلاش‌های غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده توافق کردیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی