رایزنی غریب آبادی با سفرای چین و روسیه درباره قطعنامه ۲۲۳۱
معاون وزیر امور خارجه نوشت: در جلسه مشترک امروز با سفرای چین و روسیه در سازمان ملل، در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و گامهای مشترک بعدی بحث کردیم.
ما در مورد اقدام هماهنگ علیه تلاشهای غیرقانونی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای لغو شده توافق کردیم.»