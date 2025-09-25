وی با بیان اینکه متن سخنرانی رییس جمهور پزشکیان شباهت بسیار زیادی با اولین صحبت ریاست جمهوری آقای خاتمی در سازمان ملل داشت، یادآور شد: اولین صحبت ریاست جمهوری آقای خاتمی در سازمان ملل به عزت، عظمت، فرهنگ، تمدن و نقشی که ایران در برابر شهروندان جهانی برای خود تعیین کرده است اشاره داشت و وقتی متن سخنرانی رییس جمهور پزشکیان را خواندم به یاد همان سخنرانی آقای خاتمی افتادم و به نحوه بیان ایشان افتخار کردم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره نکات حائز اهمیت سخنرانی رییس جمهور در سازمان ملل توضیح داد: نکاتی که رییس جمهور بیان کردند یادآور تکالیف ذاتی سازمان ملل بود که ۸۰ سال است تاسیس شده است. بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل ماموریت داشت که اگر نمی‌تواند درد شهروندان جهانی را از دوش آنها بردارد حداقل بخشی از این درد را کم کند و در برابر تضییع حقوق ضعفا از سوی کشورهای مقتدر، زور گو و قدرتمند بایستد. تمام این نکات در سخنرانی رییس جمهور وجود داشت.

عطریانفر ادامه داد: یادآوری این نکات مهم است چرا که متاسفانه سالیان متمادی آمریکا و قدرت مسلط جهانی که نقش استکباری در دنیا ایفا می‌کند چتر تحکم و فشار و زور خود را روی تاسیسات جهانی مثل سازمان ملل اعمال کرده است. وقتی نحوه سخنرانی رییس جمهور آمریکا یعنی ترامپ را می‌بینیم؛ احساس بدی پیدا می‌کنیم. چراکه رییس جمهوری که ۷۰ درصد قدرت اقتصادی جهان را نمایندگی می‌کند؛ تصور دارد که هر اراده ای که از جهان به ذهنش متبادر شود را می‌تواند اعمال کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به سخنرانی اخیر رییس جمهور آمریکا و مواردی که وی در سخنرانی خود بیان کرده بود، یادآور شد: رییس جمهور آمریکا سخنان زشت و وهن آمیزی را عرضه کرد. اگر رییس جمهور ما در این موقعیت علیه ترامپ و به مخالفت او برمی‌آمد و با همان ادبیات سخن می‌گفت؛ حق داشت. حق ملت ما و رییس جمهور ما بود اما آنقدر ملت ایران و رییس جمهور ایران از این صورت بندی زشت فاصله دارند که این رویکرد نابخردانه را از سر می‌گذرانند و به ماموریت خود توجه می‌کنند.

وی با اشاره به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مباحث هسته‌ای ایران، سخنرانی رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را اینطور توصیف کرد: سخنان رییس جمهور در عین حالی که دلالت بر پیامی از ناحیه نخبگان، عالمان، اندیشمندان، ملت سلحشور ایران و شخصیت های دلسوز نظام و کشور داشت؛ با پیام اخیر مقام معظم رهبری نیز در تعارض نبود و بخش‌هایی از آن پیام را در متن صحبت خود ملاحظه کرده بودند.