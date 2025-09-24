پزشکیان با نخستوزیر نروژ دیدار و گفتگو کرد
رئیس جمهور کشورمان در ادامه برنامههای نخستین روز سفر خود به نیویورک، روز چهارشنبه به وقت محلی با نخست وزیر نروژ دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان به منظور شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است که پس از سخنرانی در دومین روز این اجلاس عالیرتبه بین المللی، با نخست وزیر نروژ در محل اقامت خود دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار در ادامه دیدارهای دوجانبه پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.
رئیسجمهور مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار آقای «یوناس گار استوره» نخست وزیر نروژ، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اعتقادی و نیز رویکرد روشن سیاسی، هرگز به دنبال سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود، بدبینی کشورهای غربی نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران را ناشی از سوءتفاهم و بخشی از آن را نیز به دلیل تبلیغات غیرواقعی رژیم صهیونیستی دانست.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر اسنپبک اتفاق بیفتد، گفتوگو دیگر معنایی ندارد، افزود: کشورهای غربی باید پایبندی خود به تعهداتشان را نشان دهند تا اساسا تفاهم معنا و مفهوم پیدا کند؛ وضعیت فعلی به دلیل عدم پایبندی طرف غربی به تعهداتشان پدید آمده است.
نخست وزیر نروژ نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه اراده کشورهای غربی بر حل مشکلات است، اظهار داشت: باید به دنبال راهحلهایی برای تفاهم و رفع نگرانیها بود؛ در این صورت امکان جلوگیری از اسنپبک وجود خواهد داشت.