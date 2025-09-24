روایت لاریجانی از تبیین جنگ و آرامش دادن به مردم توسط رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از موزه دفاع مقدس که صبح روز چهارشنبه انجام شد با بیان اینکه این نمایشگاه نقطه اغاز دفاع مقدس را خوب نشان می‌دهد به رویکرد مقام معظم رهبری در مواجهه با جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: یکی از کارهایی که رهبری آن زمان داشتند این بود که موضوع جنگ را مردمی کردند و نگذاشتند صحنه جنگ فقط بر نیروهای مسلح متمرکز باشد با توجه به اینکه نیروهای مسلح ما در ان زمان هنوز آمادگی لازم را نداشت و جنگ‌های پارتیزانی را با اقای چمران در جنوب شروع کردند و آرام ارام شاهد حضور مردم در جبهه‌ها بودیم. این رویکرد روحیه بخش بود. همین طور ایشان به تبیین جنگ در نماز جمعه می‌پرداخت و اینها از ابعاد دفاع مقدس بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت در این دوره هم شبیه همان جنگ تحمیلی هشت‌ساله رفتار شد با سطح دیگری. در این جنگ احتیاج به بسیج مردمی نبود اما توجیه و حفظ ارامش مردم و اینکه مردم بدانند در چه شرایطی هستند لازم بود. مثلا شب اول صحبت رهبری برای مردم و اینکه دشمن بداند ما ایستادگی می‌کنیم، لازم بود.

شایان ذکر است علی لاریجانی با رسانه KHAMENEI. IR در حاشیه بازدید از نمایشگاه «در لباس سربازی» انجام داده است که متعاقبا منتشر می‌شود.