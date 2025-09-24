خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایت لاریجانی از تبیین جنگ و آرامش دادن به مردم توسط رهبر انقلاب

روایت لاریجانی از تبیین جنگ و آرامش دادن به مردم توسط رهبر انقلاب
کد خبر : 1691078
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی روایتی از تبیین جنگ ۱۲ روزه و آرامش دادن رهبر معظم انقلاب به مردم ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در حاشیه بازدید از موزه دفاع مقدس که صبح روز چهارشنبه انجام شد با بیان اینکه این نمایشگاه نقطه اغاز دفاع مقدس را خوب نشان می‌دهد به رویکرد مقام معظم رهبری در مواجهه با جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: یکی از کارهایی که رهبری آن زمان داشتند این بود که موضوع جنگ را مردمی کردند و نگذاشتند صحنه جنگ فقط بر نیروهای مسلح متمرکز باشد با توجه به اینکه نیروهای مسلح ما در ان زمان هنوز آمادگی لازم را نداشت و جنگ‌های پارتیزانی را با اقای چمران در جنوب شروع کردند و آرام ارام شاهد حضور مردم در جبهه‌ها بودیم. این رویکرد روحیه بخش بود. همین طور ایشان به تبیین جنگ در نماز جمعه می‌پرداخت و اینها از ابعاد دفاع مقدس بود. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت در این دوره هم شبیه همان جنگ تحمیلی هشت‌ساله رفتار شد با سطح دیگری. در این جنگ احتیاج به بسیج مردمی نبود اما توجیه و حفظ ارامش مردم و اینکه مردم بدانند در چه شرایطی هستند لازم بود. مثلا شب اول صحبت رهبری برای مردم و اینکه دشمن بداند ما ایستادگی می‌کنیم، لازم بود. 

شایان ذکر است علی لاریجانی با رسانه KHAMENEI. IR در حاشیه بازدید از نمایشگاه «در لباس سربازی» انجام داده است که متعاقبا منتشر می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی