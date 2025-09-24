در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت؛
دیدار روسای جمهور ایران و فرانسه
روسای جمهور ایران و فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از ظهر امروز چهارشنبه 2 مهر 1404، به وقت محلی، در محل دائمی سازمان ملل متحد، با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مورد نظر طرفین تبادل نظر کردند.
در این دیدار، طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه اظهار امیدواری کردند که در آینده با حل مشکلات موجود میان دو کشور، زمینههای لازم برای گسترش روابط و همکاریهای فیمابین فراهم شود.
پزشکیان در زمینه موضوع هستهای تاکید کرد که ایران به هیچوجه به دنبال ساخت بمب هستهای نیست و آماده است در چارچوبی قابل قبول با طرفهای اروپایی در بحث هستهای خود گفتوگو کند.
امانوئل مکرون نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اراده فرانسه برای حل و فصل مسائل در روابط با ایران اظهار داشت که کشورش مایل به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و جلوگیری از جنگ است.
وی به تلاشهای فرانسه در زمینه حل و فصل پرونده هستهای اشاره و آمادگی این کشور را برای تلاش در مسیر جلوگیری از تشدید اوضاع اعلام کرد.