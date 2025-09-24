خبرگزاری کار ایران
رئیس دیوان عالی کشور:

قضات نظرات خود را درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهند

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تهیه گزارشات پرونده و فرایند دادرسی گفت: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آراء مستدل کمک کند.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه ماهانه روسای شعب دیوان عالی کشور که برگزار شد، با اشاره به کثرت پرونده های وارده به دیوان عالی کشور  و موجودی شعب اظهار داشت: قضات در تهیه گزارش از پرونده ها موارد فرجام خواهی را به صورت مستدل بیان کنند و از نگارش گزارش های طولانی و موارد غیرضروری به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه پرهیز نمایند.

وی در ارتباط با ارسال پرونده های حجیم به دیوان عالی کشور تصریح کرد: روسای دادگستری ها در خصوص پرونده های ارشادی برای رفع ابهام، از ارسال کل اوراق پرونده به دیوان عالی کشور اجتناب کنند و در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب پرونده در نوشتن گزارش به صورت خلاصه با ذکر دلایل و مستندات اهتمام ورزند.

رئیس دیوان عالی کشور خطاب به قضات حاضر در جلسه ادامه داد: اصلاح امور و پیشرفت و ارتقای دیوان عالی کشور با انجام کار جمعی امکان پذیر است؛ روسای شعب در این زمینه مسئولیت مضاعف دارند، لذا پیشنهادات تخصصی خود را برای دستیابی به مجموعه ای در طراز انقلاب اسلامی به صورت مکتوب ارائه کنند.

منتظری با انتقاد از عملکرد برخی از دفاتر بر نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر از سوی روسای شعب و مدیران دفاتر تاکید کرد.

وی در ارتباط با لزوم ارزیابی ساماندهی مراجعات مردمی خاطرنشان کرد: شما قضات مستقیما در معرض مراجعات مردمی قرار دارید، با توجه به اینکه نحوه حضور مراجعین زمانبندی شده است، موارد ضعف و یا نقاط قوت را به منظور خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم و مراجعین شناسایی و ارزیابی کنید.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: قضات در خصوص اعاده دادرسی در پرونده‌های اعدام و قصاص که دستور توقف اجرای حکم داده می شود، مراتب را به اطلاع رئیس کل دادگستری استان و یا رئیس دادگستری شهرستان مربوطه برسانند، اجرای حق و عدالت برای ما ملاک و معیار است لذا پرونده های قصاص و اعدام باید بلافاصله ارجاع و با دقت نظر و اهتمام ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

منتظری با اشاره به لزوم ساماندهی اعاده دادرسی افزود: تقاضای اعاده دادرسی به صورت مکرر، مشکل مبتلا به دیوان عالی کشور است، قضات نظریات تخصصی خود را درخصوص اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت بهره گیری از هوش مصنوعی در تهیه گزارشات پرونده و فرایند دادرسی خاطرنشان کرد: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوش مصنوعی می‌تواند به قضات در صدور آراء مستدل‌ کمک کند، لازم است در این خصوص ارزیابی های دقیق به منظور ارائه خدمات قضایی سریع‌تر، دقیق‌تر وشفاف‌تر به مردم در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه  ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در شب گذشته اول مهر ماه، تصریح کرد: بیانات مقام معظم رهبری برای ما حجت شرعی است و در عمل به وظایف و خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان و حفظ اتحاد و انسجام ملت، لحظه ای کوتاهی نخواهیم کرد.

حجت الاسلام سیدرضا کریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه گزارش آماری پروندهای خانواده، حقوقی، کیفری، حل اختلاف و اعمال ماده ۴۷۷ را در بازه زمانی شش ماهه نخست امسال ارائه داد و برخی قضات به بیان نکاتی درخصوص دستور جلسه پرداختند.

