به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در این دیدار با اشاره به شخصیت تأثیرگذار سردار سلامی، بیان کرد: کلام شهید بسیار اثرگذار بود و هنوز سخنان قاطع ایشان در برابر تهدیدات دشمنان در گوش ما نجوا می‌کند، در عین اینکه نسبت به دشمنان اشداءُ علی الکفّار و نسبت به دوستان، رحماءُ بینهم بود.

وی علت نفوذ کلام آن شهید بزرگوار را در ایمان و عمل او دانست و خاطرنشان ساخت: شهید سلامی جزو نخبگان علمی کشور بود، ایشان با رتبه ممتاز دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه علم صنعت در قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب هم در لشکر ۲۵ کربلا و ۱۴ امام حسین علیه السلام و در نیروی دریایی سپاه و در نهایت به عنوان فرمانده کل سپاه خوش درخشید؛ و نکته مهم آن است که ایشان به آنچه می‌گفت عمل می‌کرد، و امور را بگونه‌ای مدیریت می‌کرد که استعداد افراد تحت امر او شکوفا می‌شد، تا آنجا که در این راه بسیاری از فرماندهان جوان و نخبگان متخصص تربیت شدند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور افزود: شهید سلامی یکی از فرماندهانی بود که نسبت به تربیت مدیران در سپاه اهتمام زیادی داشت و به افراد میدان می‌داد. در زمان مدیریت ایشان پیشرفت‌های خیلی خوبی در سپاه در زمینه موشکی و پهپادی رخ داد.

پورخاقان ادامه داد: یکی از شاخص‌های مهم ایشان رعایت و دقت در حق الناس و بیت‌المال بود و نسبت به اجرای احکام، دقت نظر داشت و تأکید کرد: مبادا به بیت المال خسارتی وارد شود. شهید سلامی همچنین در خصوص حفظ حقوق عامه و رعایت حق الناس بسیار حساس بود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد: شهید سلامی نسبت به نیروهای زیرمجموعه حساس بود و تاکید داشت که آنها امانتی هستند در دستان ما که باید از آنها حفاظت کنیم، وی ارتقاء روح ایمان و دانش افزایی را لازمه رشد نیروهای مسلح مکتبی می‌دانست.

وی خطاب به خانواده شهید سردار سلامی، گفت: از آنجا که شما و جامعه اسلامی از نعمت وجود فیزیکی چنین گوهر ارزشمندی محروم شدید جای تأسف و تسلیت دارد، اما از آنجا که این شهید بزرگوار به آرزوی خود که عمر با افتخار و شهادت در راه خدا آن هم به دست اشقی الاشقیاء یعنی رژیم سفاک و خونخوار صهیونی رسید، جای تبریک دارد و ما افتخار می‌کنیم که در هفته دفاع مقدس محضر شما که با صبوری و همراهی با آن شهید بزرگوار زمینه‌های موفقیت را برای ایشان فراهم کردید رسیده‌ایم و محضر شما کسب فیض می‌کنیم.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تأکید کرد: رژیم صهیونی باید بداند قطعا انتقام خون این شهید سرافراز و هزاران شهید دیگر در ایران و لبنان و غزه که خون پاکشان بر زمین ریخته شد به وسیله همرزمانشان گرفته خواهد شد.

وی تصریح کرد: امروز در دنیای بی حقوق بشر، رژیم صهیونیستی با حمایت اربابان خویش در غزه دست به بی سابقه‌ترین جنایات و نسل کشی آن هم به بدترین وضع ممکن زده، اما در کمال تأسف و تأثر شاهد هستیم که دولت‌ها و جوامع بین‌المللی هیچ اقدام مؤثری در پایان دادن به این نسل کشی انجام نمی‌دهند و صرفا با لفاظی نظاره گر این جنایت بزرگ هستند.

پورخاقان خاطر نشان ساخت: البته ملت‌های آزاده جهان در اقصی نقاط دنیا فریاد تنفر از اسرائیل سر داده‌اند و روز به روز شاهد افول هر چه بیشتر جایگاه این رژیم جعلی در دل ملت‌ها هستیم.

در این دیدار همسر سردار سلامی ضمن قدردانی از حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و همراهان، در خصوص شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی و بارز سردار سلامی مطالبی بیان کرد.

کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع، حجت الاسلام کرمی دادستان نظامی تهران و کاظم نژاد مدیر کل حوزه ریاست و ادیب مدیرکل دفتر تحقیقات ویژه در این دیدار حضور داشتند.

انتهای پیام/