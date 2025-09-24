تسلیت حجت الاسلام ابوترابی فرد به حداد عادل
امام جمعه موقت تهران در پیامی درگذشت والده غلامعلی حدادعادل را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در پیامی درگذشت والده غلامعلی حدادعادل را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ (بقره ۱۵۶)
برادر گرانمایه و معزز جناب آقای دکتر حداد عادل زیدعزه
رحلت والده مکرمه بانوی پرهیزکار، آراسته به تقوی و مقام صبر و ایثار حاجیه خانم فاطمه مصدقی راد را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض مینمایم.
این مادر شایسته و بزرگوار عمر مبارک خویش را در راه بندگی خداوند سبحان و تربیت فرزندان صالح و عالم سپری نمود و فرزند برومند و با فضیلت خویش شهید مهندس مجید حداد عادل را در راه اعتلای اسلام و دفاع از ملت بزرگ و حراست از ایران عزیز تقدیم کرد.
برای آن بانوی تربیت یافته در مدرسه قرآن و عترت علو درجات و برای عموم بازماندگان بویژه آن برادر فرهیخته صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.
سیدمحمدحسن ابوترابی