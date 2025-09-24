هشدار دیوان محاسبات نسبت به تاخیر در تسویه ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دانشگاههای علوم پزشکی
دیوان محاسبات کشور به دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص تاخیر در تسویه ۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی این دانشگاهها هشدار نظارتی صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، حکم صریح بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ برای تخصیص ۸۰ هزار میلیارد تومان سهام به منظور تسویه بدهی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، همچنان معطل مانده و در آستانه پایان مهلت قانونی است.
سازمان خصوصیسازی طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مکلف است این سهام را از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران واگذار کند.
دیوان محاسبات ضمن هشدار نظارتی به مسئولان ذیربط، هرگونه قصور در اجرای احکام قانونی را مشمول برخورد نظارتی میداند.