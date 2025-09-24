پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت مادر غلامعلی حدادعادل

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت والده ماجده‌تان، ام‌الشهید حاجیه خانم مصدقی‌راد را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم.

آن بانوی مؤمنه که در دامن پرمهر خود فرزندانی فرهیخته تربیت کرد، با صبر و ایثار، مادری فداکار برای شهید مجید حدادعادل، سرپرست وقت استانداری کرمانشاه بود. همکار خدومی از خانواده وزارت کشور که عمر پربرکت

خود را صرف خدمت صادقانه و خالصانه به نظام اسلامی و مردم کرد.

از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

انتهای پیام/