پیام تسلیت وزیر کشور در پی درگذشت مادر غلامعلی حدادعادل
وزیر کشور در پیامی، درگذشت مادر غلامعلی حدادعادل، امالشهید حاجیه خانم مصدقیراد را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت والده ماجدهتان، امالشهید حاجیه خانم مصدقیراد را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگویم.
آن بانوی مؤمنه که در دامن پرمهر خود فرزندانی فرهیخته تربیت کرد، با صبر و ایثار، مادری فداکار برای شهید مجید حدادعادل، سرپرست وقت استانداری کرمانشاه بود. همکار خدومی از خانواده وزارت کشور که عمر پربرکت
خود را صرف خدمت صادقانه و خالصانه به نظام اسلامی و مردم کرد.
از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با حضرت فاطمه زهرا (س) و برای جنابعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.