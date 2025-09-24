رایزنی وزیران امور خارجه ایران و ژاپن در ارتباط با موضوع هستهای ایران
وزیران اموخارجه ایران و ژاپن با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه دو کشور بر اهمیت تلاش برای تقویت روابط در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به نیویورک سفر کرده است، در ادامه تماس با همتایان خود از سایر کشورها با «تاکاشی ایوایا» وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و رایزنی کرد.
در این دیدار در خصوص روابط دوجانبه ایران-ژاپن و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر شد.
دو وزیر با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه ایران-ژاپن، بر اهمیت تلاش برای تقویت روابط در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور تاکید کردند.
در این دیدار همچنین ضرورت اهتمام همه طرفهای دخیل در موضوع هستهای ایران برای استفاده از دیپلماسی جهت جلوگیری از بروز هرگونه بحران غیرضروری مورد تاکید قرار گرفت.