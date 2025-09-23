معاون حقوقی رییسجمهور:
خون شهدای دانشآموز نشانه پایداری مسیر عدالت است/ گرامیداشت یاد و خاطره ۶ دانشآموز شهید محله نوبنیاد
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، همزمان با فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم نمادین نواختن زنگ مهر در مدرسه شهید رحمانی محله نوبنیاد برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور با حضور در جمع دانشآموزان و فرهنگیان، یاد و خاطره ۶ دانشآموز شهید این مدرسه را که در حمله اخیر رژیم صهیونیستی به یکی از ساختمانهای شهرک شهید چمران به شهادت رسیده بودند، گرامی داشت.
معاون حقوقی رئیسجمهور با قرائت فاتحه برای شهدای دانشآموز و ابراز همدردی با خانوادههای آنان تأکید کرد: «دشمن میخواست چراغ علم و مدرسه را خاموش کند، اما امروز به فضل خدا این چراغ روشنتر از همیشه خواهد درخشید. خون شهدای کوچک ما سند مظلومیت ملت ایران و نشانه پایداری مسیر عدالت است.»
حجتالاسلام انصاری افزود: «این شهدای کوچک، معلم امید برای ایران آینده هستند و رژیم صهیونیستی باید بداند که اگر دانش آموزان ما را هدف قرار دادند، اما آنها به کمک معلمان خود که فرماندهان عرصه علمی کشور به حساب میآیند راه آبادی و آبادانی را پیش خواهند گرفت».
وی همچنین با اشاره به مسئولیتهای حقوقی رژیم صهیونیستی در قبال این اقدام ضدبشری افزود: «معاونت حقوقی ریاستجمهوری در کنار قوه قضائیه و سایر دستگاهها وظیفه، مستندسازی این جنایت و پیگیری حقوقی آن در مجامع بینالمللی را با جدیت دنبال میکند تا صدای مظلومیت کودکان ایرانی را به گوش جهانیان برسد.»
انصاری تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی به صورت مشخص از کنوانسیون ژنو و هرگونه مقررات بین الملل عبور کرد و حالا به دنبال پیگیری و اقامه دعوا علیه این رژیم و حامیان آنها هستیم که در این راه کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه هم مشغول همیاری در این مقوله هستند».
زنگ نمادین مهر توسط معاون حقوقی رئیسجمهور و جمعی از مسئولین و دانشآموزان به صدا درآمد تا آغازگر سال تحصیلی جدیدی باشد که با نام شهیدان دانش مزین شده است.