به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانان سرافراز کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران

پیروزی‌های پی در پی شما در رقابتهای جهانی کشتی ۲۰۲۵ کرواسی بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در آوردگاه جهانی برافراشت و دلهای ملت مقاوم و مؤمن را سرشار از غرور و امید کرد. این قهرمانی ها نشان داد که جوانان این سرزمین مصداق روشن بیانات رهبر معظم انقلاب اند که فرمودند «آمیزه قدرت و معنویت رمز عزت و پیروزی ملت ایران است.»

حماسه شما فراتر از یک موفقیت ورزشی است؛ این پیروزی بازتابی از روحیه ایستادگی مجاهدت و خودباوری ملی است که دشمنان را مأیوس و دوستان را امیدوار ساخت اقدام شجاعانه و معنادار شما در احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی و ادای سلام ملی در پیش چشم جهانیان پیام صریحی از هویت انقلابی و غیرت ملی ایرانیان بود و جایگاه ورزش پهلوانی را در گفتمان مقاومت تثبیت کرد.

این دستاورد سترگ و تاریخی، افزون بر ثبت یک افتخار جهانی موجب افزایش امید و اعتماد به نفس ملی و الگویی با شکوه برای نسل جوان کشور در مسیر تعالی علمی فرهنگی و اخلاقی شد. یقین دارم که این افتخارات در کنار موفقیتهای علمی و نظامی کشور قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش تقویت میکند.

با تقدیر از مدیر دلاور و ارزشی فدراسیون ، مربیان دلسوز کادر فنی خانواده های گران قدر و تمامی حامیان این دو تیم قهرمان این پیروزی بزرگ را به رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) ملت بزرگ ایران و جامعه ورزشی کشور تبریک و تهنیت میگویم و استمرار درخشش نام ایران و ایرانی را در تمامی عرصه های جهانی از خداوند متعال مسألت مینمایم

رئیس ستادکل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبد الرحیم موسوی

انتهای پیام/