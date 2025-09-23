خبرگزاری کار ایران
امیر دریادار ایرانی:

دشمن با جنگ ترکیبی درپی نفوذ است

کد خبر : 1690078
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دشمنان با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد جنگ روانی و نفوذ در بین بخش های مختلف کشور هستند.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در کارگاه توانمند سازی کارکنان منطقه دوم دریایی ولایت جاسک، با قدردانی از تلاش و مجاهدت کارکنان نداجا اظهار داشت: همت بالا و تلاش‌های همرزمان عزیزم در جای جای نیرو، باعث بی اثر شدن تهدیدات دشمنان شده است که این مهم باید هوشیارانه تداوم یابد.

وی با بیان اینکه دشمنی باطل با حق پایان ناپذیر است افزود: امروزه دشمنان با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد جنگ روانی و نفوذ در بین بخش های مختلف کشور هستند که در این راستا لازم است با ارتقای سواد رسانه ای و بهره گیری از آموزش های لازم ، با دشمنان و تهدیدهای آن ها مقابله کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، فرمایشات و تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا( مدظله العالی) را فصل الخطاب دانست و خاطرنشان کرد: پیروی و جامه عمل پوشاندن به اوامر معظم له، کلید پیروزی ما در هر زمینه ای است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در یگان های نظامی خاطر نشان کرد: باید آموزش های ارائه شده، به روز و متناسب با تهدیدات امروز باشد.

انتهای پیام/
