اگر اسنپ بک عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد

به گزارش ایلنا،‌ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به نیویورک جهت شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ما هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر می شویم و از این تریبون بین المللی برای بیان مواضع خود و دفاع از حقوق مردم ایران استفاده کرده ایم.

وی ادامه داد: امسال هم نشست مجمع عمومی دو ویژگی دارد اول اینکه هشتادمین سالگرد تشکیل سازمان ملل است و از آن مهم تر اینکه بعد از حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و امریکا به کشورمان، ما در مجمع عمومی حضور پیدا می کنیم.

عراقچی گفت: بنابراین اهمیت امسال این است که ما مواضع بر حق مردم ایران را در دفاع دوازده روزه از موضع اقتدار و مقاومت بیان کنیم. در عین حال بر صلح آمیر بودن برنامه هسته ای ایران و اینکه اصولا جمهوری اسلامی ایران یک کشور صلح طلب است اماهمانطور که در جنگ دوازده روزه به اثبات رسید، در زمان جنگ هم مقتدرانه از خود دفاع می کند، تاکید کنیم.

وزیر امور خارجه عنوان کرد: امروز ملاقات های دو جانبه و جلسات متعددی را خواهم داشت که یکی از این نشست ها حضور در جلسه داوس خواهد بود. همچنین ملاقاتی را با آقای گروسی خواهم داشت که در رابطه با آخرین وضعیت برنامه هسته ای ایران، توافق با همکاری ایران و آژانس و جریان اسنپ بک در شورای امنیت در جریان است، گفتگو خواهیم کرد.

وی یادآور شد: در مصاحبه مطبوعاتی بعد از توافق با آژانس تاکید کردم که اگر اسنپ بک در نهایت عملیاتی شود، توافق با آژانس نیز از اعتبار می افتد. توافق همکاری با آژانس در شرایط بعد از تجاوز صورت گرفته و اگر اسنپ بک صورت بگیرد ما با شرایط جدیدتری مواجه هستیم. اقدام مخرب سه کشور اروپایی در شورای امنیت اگر نهایتا عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد و ما باز هم به شرایط جدیدی با آژانس میرسیم. امروز روی جزییات این موارد بحث خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه گفت: در جریان سفر به نیویورک با عمده وزرای خارجه اروپایی دیدار خواهم کرد. این مقطعی است که طرف های مقابل باید تصمیم بگیرند که آیا همکاری را انتخاب می کنند یا تقابل را. در زمان های مختلف جمهوری اسلامی ایران را امتحان کرده اند و می دانند ما با زبان فشار و تهدید پاسخگو نیستیم. بلکه ما به زبان احترام و کرامت پاسخ می دهیم. یک راه حل اگر وجود داشته باشد فقط راه حل دیپلماتیک است. امیدوارم در رایزنی های این چند روز بشود به آن نقطه رسید در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران اقداماتی که باید را اتخاذ می کند.

عراقچی در بخش پایانی اظهارات خود ، به تحولات مرتبط با اسنپ‌بک و مواضع دیپلماتیک ایران اشاره کرد.

وی اظهار داشت: «دیدار با طرف‌های اروپایی پیشنهاد شده است. فکر می‌کنم موقعیت مناسبی است برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ‌بک در حال انجام است.»

عراقچی با تأکید بر رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران افزود: «همان‌طور که بارها گفته‌ایم، انتخاب جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب دیپلماتیک و راه‌حل مسالمت‌آمیز است.»

وی ادامه داد: «شرایط کنونی نتیجه خروج آمریکا از برجام است؛ وگرنه جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده که به دنبال دیپلماسی است. ما تأکید کرده‌ایم که همچنان آماده راه‌حل دیپلماتیک هستیم، اما راه‌حلی که منافع ملت ایران را تأمین کند، دغدغه‌های امنیتی ما را مورد توجه قرار دهد و با توجه به همه این‌ها، ما به راه‌حل دیپلماتیک برسیم.»

وزیر امور خارجه در پایان تصریح کرد: من اینجا هستم که از این چند روز باقی‌مانده برای رایزنی‌های دیپلماتیک استفاده کنیم که شاید یک راه‌حل انتخاب شود. در غیر این صورت، راه مردم ایران مشخص است؛ ما مسیر خود را ادامه می‌دهیم. در عین حال فکر می‌کنیم صلاح منطقه و صلاح نظام عدم اشاعه و قوانین بین‌الملل این است که یک راه‌حل دیپلماتیک پیدا شود و ما برای این آمادگی داریم.

انتهای پیام/