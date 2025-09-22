خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عمویی:

حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین ضروری است

حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین ضروری است
کد خبر : 1689729
لینک کوتاه کپی شد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین، ضرورتی برای تحکیم و پیوند همکاری‌های اسلامی است.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل عمویی، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل، در دیدار با محمد قریشی، دبیرکل اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، بر لزوم حمایت جهانی و پارلمانی از مردم فلسطین تاکید کرد و افزود: افزایش همکاری‌های پارلمانی، کلید توسعه روابط بین‌المللی میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل، همچنین با اشاره به اهمیت اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی، این سازمان را مرجعی قابل اتکا برای پیشبرد اهداف کشورهای اسلامی در صحنه بین‌المللی خواند.

در این دیدار محمد قریشی‌نیا، دبیرکل سنگالی اتحادیه بین المجالس اسلامی (puic) برنامه‌های پیش روی این اتحادیه را تشریح کرد و بر ضرورت همکاری پارلمان کشورهای اسلامی در حمایت از مردم فلسطین تاکید کرد.

گفتنی است، اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(PUIC) از فعال‌ترین سازمان‌های بین المللی پارلمانی است که مجلس شورای اسلامی ایران از بنیان‌گذاران آن بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی