به گزارش ایلنا،‌ «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه و با انتشار پیامی در شبکه مجازی ایکس ضمن تبریک به تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی برای قهرمانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب نوشت: «خداقوت به پهلوانان کشتی؛ پشتکار، صلابت و تعهد به ایران رمز موفقیت‌های اخیر جوانان نخبه علمی و ورزشی کشور است. ایرانیان میدان‌داری و پیروزی را به خوبی می‌دانند».

انتهای پیام/