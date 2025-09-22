در پیام تبریکِ قهرمانی تیم ملی کشتی
لاریجانی: ایرانیان میدانداری و پیروزی را بهخوبی میدانند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام تبریک به تیم ملی کشتی ایران نوشت که ایرانیان میدانداری و پیروزی را به خوبی میدانند.
به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه و با انتشار پیامی در شبکه مجازی ایکس ضمن تبریک به تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی برای قهرمانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب نوشت: «خداقوت به پهلوانان کشتی؛ پشتکار، صلابت و تعهد به ایران رمز موفقیتهای اخیر جوانان نخبه علمی و ورزشی کشور است. ایرانیان میدانداری و پیروزی را به خوبی میدانند».