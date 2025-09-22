پیام تسلیت رئیس مجلس درپی درگذشت مادر حداد عادل

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب‌آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

درگذشت بانوی پرهیزگار و مؤمنه، ام‌الشهید گرانقدر، والده مکرمه‌تان حاجیه خانم فاطمه مصدقی موجب تاسف و تاثر گردید.

این مادر بزرگوار و با ایمان که در دامان پر مهر خویش فرزندانی متعهد، مومن و خدمتگزار در مسیر انقلاب و نظام را تربیت و تقدیم آرمان‌های ارزشمند جمهوری اسلامی داشتند، نمونه‌ای ارزشمند از صبر و ایثار بودند که در طول عمر خویش همواره در ترویج شعائر دینی، انجام امور خیریه و عام‌المنفعه و کمک به نیازمندان و رفع مشکلات آنان پیش‌قدم و پرتلاش بودند که به‌عنوان ذخیره صالحه برای ایشان باقی خواهد ماند.

با عرض تسلیت و تعزیت به جناب‌عالی، خاندان مکرم و سایر وابستگان، برای آن فقیده سعیده که اینک پس از سالها دوری و فراق به فرزند شهیدش پیوست، علو درجات و همنشینی با اولیاءالله و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.»

