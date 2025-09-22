خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد تا پیامدهای خطرناک اسنپ بک از ملت ایران دوربماند

باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد تا پیامدهای خطرناک اسنپ بک از ملت ایران دوربماند
کد خبر : 1689603
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم با اشاره به حضور پزشکیان در سازمان ملل در شبکه ایکس نوشت: باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد تا پیامدهای خطرناک اسنپ بک از ملت ایران دوربماند.

به گزارش ایلنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در سازمان ملل در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌ها، علاوه بر گفتگو با آژانس و اروپا، نیازمند گفت‌وگوی مستقیم وهدفمند با آمریکا است.

وی ادامه داد: اروپا درموضوعات مهم بین المللی مستقل نیست و درهمراهی با آمریکا اقدام میکند. باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد تاپیامدهای خطرناک اسنپ بک ازملت ایران دوربماند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی