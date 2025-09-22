باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد تا پیامدهای خطرناک اسنپ بک از ملت ایران دوربماند

به گزارش ایلنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک و حضور در سازمان ملل در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌ها، علاوه بر گفتگو با آژانس و اروپا، نیازمند گفت‌وگوی مستقیم وهدفمند با آمریکا است.

وی ادامه داد: اروپا درموضوعات مهم بین المللی مستقل نیست و درهمراهی با آمریکا اقدام میکند. باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد تاپیامدهای خطرناک اسنپ بک ازملت ایران دوربماند.

