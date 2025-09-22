خضریان:
باشگاه استقلال باید ورزشی بماند وگرنه مجلس دم سیاسیون را در ورزش میچیند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: باشگاه باید ورزشی بماند و بنگاه سیاست نشود. در غیر این صورت مجلس ناچار است با ابزارهای نظارتی دم سیاسیون را در ورزش بچیند.
به گزارش ایلنا،علی خضریان، با ابراز تأسف از نتایج اخیر تیم فوتبال استقلال تهران، گفت: باشگاه استقلال از باشگاههای ریشهدار کشور است که هواداران و دلسوزان بسیاری در کشور دارد. هوادارانی که همواره به دنبال موفقیت تیمشان هستند و بعضاً با هزینههای زیادی خود را به ورزشگاه میرسانند تا از تیمشان حمایت کنند.
وی افزود: این روزها هواداران این تیم گلایه جدی دارند و به ما مراجعه میکنند و اظهار می کنند تیمی که با این رقم سنگین دلاری بسته شده، چرا باید چنین نتیجههای ضعیفی کسب کند.
عضو فراکسیون ورزش مجلس در ادامه گفت: در زمان نقل و انتقالات هشدار داده بودیم در خصوص کارگزاران یا همان ایجنتها و ایجنتی که بعضاً حتی یک پست فوتبال را احتکار میکند. میدان دادن به این ایجنتها و کلفتتر شدن گردنشان با پول باشگاهها، نتیجهاش شده گلایه هواداران دلسوز و کلفت شدن گردن کارگزار و رابطانش در باشگاه و الآن تقریباً نصف تیم برای یک ایجنت است و نصف دیگر را ایجنت دیگر بسته است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: وزیر نفت میبایست فوری به موضوع ورود کند و نگذارد پول و سرمایه باشگاه استقلال، ابزار سیاسی برای حضور برخی افراد در انتخابات نظام پزشکی، شورای شهر و سایر انتخاباتها شود. عملکرد هلدینگ خلیج فارس در خصوص باشگاه مشکوک به نظر میرسد. وزیر دستور بررسی دهد و از هرگونه کار انتخاباتی به اسم ورزش جلوگیری کند.
خضریان افزود: هواداران میگویند چرا در باشگاه استقلال انتصابهای سیاسی صورت میگیرد. برخی دوستان و مدیران، این باشگاه را با وزارت کشور اشتباه گرفتهاند. انتصابات باید بر اساس شایسته سالاری باشد تا نتیجهاش کارآمدی و موفقیت تیم باشد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: وزیر نفت باید دستور دهد تا بررسی دقیقی در خصوص بررسی عملکرد سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در دستور کار قرار گیرد. آیا صحت دارد که نامبرده موفق به اخذ استعلامات امنیتی نشده است؟ اگر صحت دارد چرا همچنان بر این جایگاه حضور دارد؟ هلدینگ با چه ادلهای آنجا را خصوصی معرفی میکند و از زیر بار تمکین به استعلامات امنیتی فرار میکند. شخص آقای شریعتمداری به عنوان مدیرعامل هلدینگ بالاسری استقلال، بخش خصوصی ایشان را منصوب کرده یا توسط دولت و پس از اخذ استعلامات منصوب شده است؟
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه ما در مجلس به این آقایان این است که سیاسیکاری را رها کنید و به مطالبه هواداران استقلال برسید. باشگاه باید ورزشی بماند و بنگاه سیاست نشود. در غیر این صورت مجلس ناچار است با ابزارهای نظارتی دم سیاسیون را در ورزش بچیند.