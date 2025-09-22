خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرلشکر موسوی:

به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد

به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
کد خبر : 1689509
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه با قدرت نظامی و دفاعی بومی، ظرفیت‌های منطقه ای و پاسخ کوبنده و متناسب نیروهای مسلح ایران ناکام ماند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر موسوی در این پیام  تصریح کرد: ایران نه تنها منفعل نمی‌ماند، بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل می‌کند.

وی افزود: توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقا قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بویژه جنگ شناختی دشمن باید در دستور کار قرار گیرد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه های راهبردی آماده اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع ، قاطع پشیمان کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی