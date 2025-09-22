سرلشکر موسوی:
به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه با قدرت نظامی و دفاعی بومی، ظرفیتهای منطقه ای و پاسخ کوبنده و متناسب نیروهای مسلح ایران ناکام ماند.
به گزارش ایلنا، سرلشکر موسوی در این پیام تصریح کرد: ایران نه تنها منفعل نمیماند، بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقهای و بین المللی تبدیل میکند.
وی افزود: توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقا قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بویژه جنگ شناختی دشمن باید در دستور کار قرار گیرد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان میدهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه های راهبردی آماده اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع ، قاطع پشیمان کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.