به تهدید دشمن پاسخی فراتر از تصور خواهیم داد

به گزارش ایلنا، سرلشکر موسوی در این پیام تصریح کرد: ایران نه تنها منفعل نمی‌ماند، بلکه هر تهدید را به فرصتی برای نمایش قدرت ملی منطقه‌ای و بین المللی تبدیل می‌کند.

وی افزود: توسعه فناوریهای نوین و پیشرفته دفاعی و ارتقا قدرت بازدارندگی آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی بویژه جنگ شناختی دشمن باید در دستور کار قرار گیرد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: به ملت شریف و قهرمان ایران اطمینان می‌دهیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تکیه بر شگفتانه های راهبردی آماده اند هرگونه تهدید زورگویان و ظالمان عالم را با پاسخی به موقع ، قاطع پشیمان کننده و فراتر از تصور مواجه سازند.

