به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم پناه صبح امروز دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی و نیز دیدار با برخی از مراجع و علما به شهر مقدس قم سفر کرده است.

بازدید ازپروژه‌های بیمارستان در دست احداث کودک و بیمارستان نور قم از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه قائم‌پناه به این استان اعلام شده‌ است.

مراسم زنگ شکوفه‌ها که همزمان با سراسر کشور و با حضور مدیران مدارس، آموزگاران و خانواده‌های دانش‌آموزان در قم برگزار شد، فضایی سرشار از نشاط و شادابی را برای کلاس اولی‌ها به ارمغان آورد تا نخستین روز تجربه محیط آموزشی با انگیزه‌های ویژه و به‌یادماندنی همراه باشد.

