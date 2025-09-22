امروز؛
زنگ شکوفهها با حضور معاون رئیس جمهور در قم نواخته شد
زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در دبستان فرقانی قم به صدا درآمد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم پناه صبح امروز دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی و نیز دیدار با برخی از مراجع و علما به شهر مقدس قم سفر کرده است.
بازدید ازپروژههای بیمارستان در دست احداث کودک و بیمارستان نور قم از دیگر برنامههای سفر یکروزه قائمپناه به این استان اعلام شده است.
مراسم زنگ شکوفهها که همزمان با سراسر کشور و با حضور مدیران مدارس، آموزگاران و خانوادههای دانشآموزان در قم برگزار شد، فضایی سرشار از نشاط و شادابی را برای کلاس اولیها به ارمغان آورد تا نخستین روز تجربه محیط آموزشی با انگیزههای ویژه و بهیادماندنی همراه باشد.