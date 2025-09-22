خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز؛

زنگ شکوفه‌ها با حضور معاون رئیس جمهور در قم نواخته شد

زنگ شکوفه‌ها با حضور معاون رئیس جمهور در قم نواخته شد
کد خبر : 1689508
لینک کوتاه کپی شد.

زنگ آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در دبستان فرقانی قم به صدا درآمد.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم پناه صبح امروز دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در مراسم افتتاح چند پروژه عمرانی و نیز دیدار با برخی از مراجع و علما به شهر مقدس قم سفر کرده است.

بازدید ازپروژه‌های بیمارستان در دست احداث کودک و بیمارستان نور قم از دیگر برنامه‌های سفر یک‌روزه قائم‌پناه به این استان اعلام شده‌ است.

مراسم زنگ شکوفه‌ها که همزمان با سراسر کشور و با حضور مدیران مدارس، آموزگاران و خانواده‌های دانش‌آموزان در قم برگزار شد، فضایی سرشار از نشاط و شادابی را برای کلاس اولی‌ها به ارمغان آورد تا نخستین روز تجربه محیط آموزشی با انگیزه‌های ویژه و به‌یادماندنی همراه باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی