به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کل کشور هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِیمِ

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ «سورة الانفال/۵٧»

پس اگر در میدان جنگ، بر آنان دست یافتی [با وارد کردن مجازات و عقوبت سنگین بر ایشان]دیگر کسانی را که دنبال آنانند [و قصد جنگ با تو را دارند]تار و مار کن تا متذکّر [قدرت شما]شوند و از خیال جنگ با تو بازایستند.

هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های فرزندان دلیر ایران اسلامی و روز‌های سرشار از حماسه و مقاومت است؛ ایامی که خون‌های پاک و مقدس شهیدان در پای شجره طیبه انقلاب اسلامی ریخته شد تا این درخت تنومند، استوار و پرثمر باقی بماند.

هشت سال دفاع مقدس، نمایشگاه عظمت و اقتدار ملتی است که با دست‌های خالی، اما با قلبی مالامال از ایمان و اراده، در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک پاک میهن اسلامی به دست بیگانگان بیفتد و این نمونه‌ای بی‌بدیل از ایثار، پایداری و مقاومت بود که در تاریخ بشریت ثبت گردید.

هفته دفاع مقدس، تنها یک یادآوری از گذشته نیست، بلکه چراغ راه آینده است که به ما می‌آموزد همواره باید در برابر زیاده‌خواهی و توطئه‌ها بیدار و هوشیار باشیم. چرا که دشمن به گمان باطل خود با تحمیل تحریم‌ها، قصد دارد اراده پولادین ملت ما را بیازماید، غافل از اینکه ملت غیور ایران همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه اخیر در مقابل تجاوز ناجوانمردانه رژیم کودک کش صهیونی و آمریکای جنایتکار، زنده بودن روح مقاومت را در منطقه و جهان به نمایش گذاشتند؛ با تأسی از آموزه‌های هشت سال دفاع مقدس، ثابت کرده‌اند همواره در صحنه می‌باشند و هرگاه کشور در معرض خطر قرار گیرد، با تکیه بر خداوند متعال و امید به وعده‌های تخلف ناپذیر او که فرمود: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ باحفظ وحدت و بصیرت، همچون ید واحد تحت امر فرماندهی معظم کل قوا کانهم بنیان مرصوص در مقابل هر دشمنی می‌ایستند.

اینجانب بر خود لازم می‌دانم، در طلیعه سالگرد این رویداد بزرگ، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام، هفته دفاع مقدس را به یادگاران جنگ تحمیلی، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده معزز شهدا و رزمندگان و یکایک ملت حماسه ساز ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال، اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در پرتو عنایات خاصه حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا مدظله‌العالی مسئلت نمایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح

