رشیدی کوچی در گفتوگو با ایلنا:
گاهی یک عقبنشینی تاکتیکی میتواند پیروزمندانهتر از فتح خاکریزی با تلفات بالا باشد
یک نماینده سابق مجلس با بیان اینکه گاهی اوقات، شاید یک عقبنشینی تاکتیکی میتواند مؤثرتر و پیروزمندانهتر از فتح یک خاکریز با تلفات بالا باشد، گفت: ما یک پیام فقط باید در این شرایط بدهیم و آن هم این است که هر آنچه رئیسجمهور ما در سازمان ملل پیگیری میکند، مورد اتفاق نظر در داخل کشور است. اگر غیر از این باشد، یقیناً به همان حداقلی که دنبالش هستیم هم دست نخواهیم یافت.
جلال رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر رئیسجمهور به سازمان ملل گفت: بدون شک، جریانی که سالها در برابر دیپلماسی مقاومت کرده است، امروز هم به این مسیر ادامه خواهد داد. این جریان بر این باور است که دستیابی به نتایج مطلوب تنها از طریق افزایش قدرت، بهویژه در حوزه مقاومت و نظامی ممکن است. اما فضای دیپلماسی واقعاً متفاوت است.
وی ادامه داد: عزیزان و دوستان ما در حال اداره کشوری با جمعیتی بالغ بر هشتاد میلیون نفر و با تفکرات متنوع هستند. بنابراین، باید در نظر داشته باشیم که تمامی مردم یا حتی اکثریت آنها، بهطور یکسان به مسائل نمینگرند و مانند آن جریان خاص فکر نمیکنند و مسائل دیگری هم برای آنها حائز اهمیت است.
گاهی یک عقبنشینی تاکتیکی میتواند مؤثرتر و پیروزمندانهتر از فتح یک خاکریز با تلفات بالا باشد
این نماینده سابق مجلس گفت: بهنظر میرسد اگر بتوانیم در حوزه دیپلماسی به موفقیتهایی دست یابیم، شرایط قدری بهتر خواهد شد البته این موفقیتها همیشه به معنای فتح یک جبهه نیست. گاهی اوقات، شاید یک عقبنشینی تاکتیکی میتواند مؤثرتر و پیروزمندانهتر از فتح یک خاکریز با تلفات بالا باشد.
رشیدی کوچی گفت: نگاه من بر این است که در این سفر که دیگر نمیتوانیم بگوییم وقت پایانی بلکه باید بگوییم در این وقت اضافه رئیسجمهور میتواند نقش بسزایی ایفا کند و باید بر اهمیت این فرصت تأکید کنیم و امیدوار باشیم که از این زمان محدود به نفع مردم و کشور استفاده شود.
در حال حاضر دو مسیر پیش رو داریم
وی ادامه داد: من عموماً شفاف صحبت میکنم، اما در این زمینه باید احتیاط بیشتری در به کار بردن کلمات داشته باشیم اما یک زمانی ما آنقدر قدرت داریم که بتوانیم در برابر زورگوییها بایستیم و مقاومت کنیم اما یک وقتی قدرت چانهزنی ما کاهش پیدا میکند و ممکن است برگهای برندهای که در اختیار داشتیم را به دلایل مختلف از دست بدهیم. از همین رو به نظر میرسد که باید در این خصوص یک انعطاف خاصی داشته باشیم.
این نماینده سابق مجلس گفت: شاید در گذشته مسیرهای ما بیشتر بود اما در حال حاضر دو مسیر پیش رو داریم؛ یک مسیر مقاومت که در آن اعلام کنیم ما در این مسیری که هستیم هیچگونه کوتاه نمیآییم و کار را به مرحله برسانیم که اقدامات دیگری بخواهد انجام شود یا اینکه در حوزه انرژی هستهای و دیپلماسی بتوانیم فعالانه عمل کنیم و قدم برداریم و بتوانیم کار را به سرانجام مطلوبی برسانیم.
باید از فرصت استفاده کنیم
رشیدی کوچی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: علی الظاهر آنچه که من برداشت میکنم این است که غربیها و آمریکاییها تصمیم گرفتهاند که متحدتر از قبل در برابر انرژی هستهای ما بایستند. لذا باید با دقت و ظرافت به این موضوع بپردازیم. بارها اعلام شده است که تأسیسات هستهای ایران بمباران شده و از بین رفته است. به همین دلیل، باید از این فرصت استفاده کنیم.
وی ادامه داد: این موضوع را هم ما تایید کردهایم و هم غربیها تایید کردهاند بنابراین ما باید روی همین پیش برویم که تاسیستاتی که از بین رفته است، دیگر تحریم ندارد. وقتی تاسیساتی از بین میرود علی الحساب خودشان هم گفتهاند که تا یک الی دو سال آینده قابل بازیابی نیست بنابراین ما باید از این فرصت استفاده کنیم.
صلح امام حسن (ع) در درازمدت به ماندگاری دین اسلام کمک کرد
این نماینده سابق مجلس گفت: ما در تاریخ اسلام نیز جنگها و صلحهایی که تحمیل شده است. ائمه ما، از جمله پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) در برخی موارد به صلحهایی دست یافتند که شاید در ظاهر خوشایند نبودند و به نوعی برای طرفداران ائمه نیز نوعی شکست محسوب میشده است به ویژه صلح امام حسن (ع)، اما وقتی از بالاتر به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم که این صلحها در درازمدت به ماندگاری دین اسلام کمک کرده اند.
همه باید متحد پشت سر رئیسجمهور قرار بگیریم
رشیدی کوچی درباره این که فضای داخلی کشور همزمان با سفر رئیس جمهور به سازمان ملل چگونه باید باشد که نشان دهنده انسجام و همبستگی داخلی باشد، گفت: ما یک پیام فقط باید در این شرایط بدهیم و آن هم این است که هر آنچه رئیسجمهور ما در سازمان ملل پیگیری میکند، مورد اتفاق نظر در داخل کشور است. اگر غیر از این باشد، یقیناً به همان حداقلی که دنبالش هستیم هم دست نخواهیم یافت. لذا این نکته را تمامی جریانها و گروههای داخلی باید بپذیرند که اینجا فارغ از نگاههای سیاسی که در داخل وجود دارد متحد و متفقالقول باید عمل کنند.
وی ادامه داد: همه ما میدانیم که سیاست خارجی ایران، بهویژه در شرایط کنونی، تنها به شخص رئیسجمهور مربوط نمیشود و این سیاست در سطح عالی حاکمیت تعیین میشود. بنابراین، در چنین شرایطی، هیچکس نباید جلوتر یا عقبتر از دیگران حرکت کند. همه باید بهطور متحد پشت سر رئیسجمهور قرار بگیریم.
حداقل دندان روی جگر بگذارید تا ببینید چه پیش خواهد آمد
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: امروز رئیسجمهور ما در سازمان ملل بهعنوان نماد و نماینده کشور ایران حضور دارد. این موضوع کاملاً قابل درک است و پیچیدگی خاصی ندارد. اما متأسفانه، برخی افراد همیشه اقداماتی دارند که ما میگوییم از سر خیرخواهی است اما تاکنون که مانند دوستی خاله خرسه بوده که میخواست یک پشه را از روی صورت دوستش که یک انسان بود جابجا کند و همزمان با کشتن پشه آن مرد را هم کشت.
رشیدی کوچی عنوان کرد: حالا این دوستان تاکنون اگر دلسوزانه هم صحبتی کردهاند بیشتر از اینکه به نفع مردم باشد به ضرر مردم بوده است اما الان امیدوارم این یکصدایی وجود داشته باشد و در این روزهای حساس، حداقل دندان بر روی جگر بگذارند و ببینند چه پیش خواهد آمد.