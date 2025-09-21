به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در صفحه شخصی خود به مناسبت هفته دفاع مقدس نوشت: «از خاکریزهای فاو تا سنگرهای خان‌یونس، خط ممتد مقاومت کشیده شده؛ خطی که نه مرز می‌شناسد ونه زمان. از دفاع مقدس ۸ساله تا ۱۲ روزه، پیام یکیست: دفاع همچنان باقیست. مکانیسم‌های عناد دشمن از تسلیح صدام تا اسنپ بک هم تا زمانی‌که از چهارگوشه ایران صدای اتحاد و اقتدار بلندست؛ محکوم به شکست خواهدبود.»

