انقلاب اسلامی دست استعمارگران را قطع کرد

به گزارش ایلنا، اولین جلسه گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان با حضور تشکل‌های مردمی، جمعی از اندیشمندان و نمایندگان دستگاه‌های عضو در سالن جلسات شهید حقانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد در ابتدای جلسه حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی رستمی به عنوان رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان که از سوی حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور، نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی منصوب شد، به ایشان اعطا گردید و سپسحجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزده آبان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: این جلسه به مناسبت یک رویداد مهم در مقطعی حساس برگزار شده است؛ چراکه یوم‌الله ۱۳ آبان، به معنای واقعی کلمه، جلوه‌ای کامل از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. اگر بخواهیم از میان مناسبت‌های مختلف، یکی را به‌عنوان نماد جامع انقلاب اسلامی معرفی کنیم، بی‌شک ۱۳ آبان از مهم‌ترین آنهاست.

حجت‌الاسلام رستمی افزود: ۱۳ آبان در چند واقعه تاریخی مهم ریشه دارد؛ تبعید مرجع تقلید و رهبر مجاهد ملت ایران، حضرت امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان سال ۴۳ به‌دلیل اعتراض به سلطه کامل آمریکا بر ایران، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۵۷ در جریان اعتراض به جنایات آمریکا و اعتراض دانشجویان به پناه دادن آمریکا به محمدرضا پهلوی، غارتگر منابع ایران و قاتل ملت.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله سیزده آبان یادآور شد: همچنین طراحی و اجرای کودتا‌های آمریکایی در ایران و نهایتاً تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام، که امام خمینی (ره) آن را «انقلاب دوم» نامیدند، تکمیل‌کننده مجموعه حوادثی است که این روز را به نمادی از مبارزه همه‌جانبه ملت ایران با استکبار جهانی تبدیل کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه با تأکید بر این‌که ملت ایران حرکت آبان ۱۳۵۸ و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را عمیقاً درک کرده و پاس می‌دارد، گفت: روش‌های آمریکایی‌ها در مواجهه با ملت‌ها، چه با ساده‌ترین شیوه‌ها و چه با سخت‌ترین روش‌ها، ریشه در سنت برده‌داری، استعمار و تجاوزات تاریخی غرب علیه ملل دیگر دارد.

وی افزود: اگر نظام سلطه بتواند اراده یک ملت را تسخیر یا حکومت‌ها را به دست‌نشاندگان خود تبدیل کند، این روش را به‌صورت نظام‌مند و مکرر به‌کار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به دخالت‌های تاریخی آمریکا در ایران، تصریح کرد: دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد و بازگرداندن و تقویت سلطنت پهلوی نمونه‌ای آشکار از این سیاست‌هاست؛ اقدامی که نتیجه‌اش در اختیار گرفتن منابع و امکانات ملت ایران از جمله نفت، موقعیت جغرافیایی و سایر داشته‌های کشور بود.

وی با یادآوری خاطرات و اسناد تاریخی گفت: حتی در مقاطعی مانند جنگ جهانی دوم نیز دولت‌های بزرگ بدون اطلاع مقامات ایرانی تصمیم‌گیری و اقدام می‌کردند که نمونه آن حضور نیرو‌های متفقین و تصمیم‌گیری‌های چرچیل، استالین و روزولت در ایران بود.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله سیزده آبان اضافه کرد: رفتار‌های تحقیرآمیز و سلطه‌جویانه بیگانگان نسبت به ملت ایران و حاکمیت کشور، نشان‌دهنده استمرار همان روش‌های استعماری است که ملت ایران در طول تاریخ با آن مواجه بوده و امروز نیز با آگاهی و وحدت سیاسی آن را محکوم می‌کند.

روایت‌سازی وارونه؛ راهبرد آمریکا در صحنه‌های تاریخی

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی علاوه بر کوتاه کردن دست متجاوزان و غارتگران، در قانون اساسی که میثاق ملی ایرانیان است، بر بیداری ملت‌ها و حمایت از مظلومان تأکید کرد. با این حال آمریکا هیچ‌گاه از دشمنی با ملت ایران دست برنداشته و آمریکای امروز همان آمریکای کودتای ۲۸ مرداد، تبعید امام در ۱۳ آبان ۴۳ و کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ است که همواره از جنایات رژیم شاه و ساواک حمایت می‌کرد.

وی با بیان اینکه دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت، افزود: تجزیه‌طلبی‌ها، توطئه‌ها، تحریم‌ها، تشویق صدام به جنگ و حمایت همه‌جانبه از او از جمله با تأمین بمب‌های شیمیایی، بخشی از کارنامه آمریکا در قبال ملت ایران است. تاریخ نهضت اسلامی از سال‌های ۴۱ و ۴۲ تاکنون، سرشار از جنایات آشکار آمریکا علیه ایران است.

حجت‌الاسلام رستمی تأکید کرد: نکته مهم در مواجهه با این موجود سلطه‌گر و خبیث آن است که در کنار ارتکاب جنایت، تلاش می‌کند خود را خیرخواه و پاک جلوه دهد و در مقابل، ملت‌ها و دولت‌های مقاوم را به‌عنوان ناقضان حقوق بشر یا عامل تجاوز معرفی کند. در تمامی صحنه‌های تاریخی مواجهه آمریکا با ملت‌ها، این روایت‌سازی وارونه همواره بخشی از راهبرد آنها بوده است.

آشکار شدن حقیقت نظام استکبار پس از طوفان الاقصی

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: حقیقت نظام استکبار پس از «طوفان الاقصی» برای ملت‌ها آشکار شد. امروز ندای حمایت از فلسطین نه تنها در کشور‌های اسلامی، بلکه در دل جوامع غربی، خیابان‌های اروپا و آمریکا و حتی دانشگاه‌های ایالات متحده به‌وضوح شنیده می‌شود.

وی افزود: جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، اکنون پهنه‌ای جهانی یافته است؛ از دل غزه تا تهران به‌عنوان‌ام‌القرای بیداری جهان اسلام و تا قلب دانشگاه‌ها و خیابان‌های آمریکا، همگی شاهد خیزش صدای حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان هستند.

تفاوت اساسی ۱۳ آبان امسال با سال‌های قبل

حجت‌الاسلام رستمی با اشاره به رخداد‌های اخیر تأکید کرد: در ادامه این دشمنی‌ها، ما شاهد جنگ ۱۲ روزه بودیم؛ اما ۱۳ آبان امسال تفاوتی اساسی با سال‌های گذشته دارد، چراکه ملت ایران تنها چند ماه پیش با چشم خود دیدند که چگونه ادعا‌های آمریکا درباره حمایت از ملت ایران، در میدان عمل و در آزمونی واقعی بی‌اساس و دروغین از آب درآمد.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله سیزده آبان تصریح کرد: جنگ اخیر، جنگ اسرائیل با ایران به‌تنهایی نبود؛ چراکه این رژیم بدون پشتیبانی غرب، ناتو و حامیان اصلی‌اش هیچ جایگاهی ندارد. آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، در حقیقت جنگ آمریکا و ناتو بود که با ابزار و عاملی به نام اسرائیل پیش برده شد.

حجت‌الاسلام رستمی در ادامه سخنان خود با اشاره به جنایات آمریکا و اسرائیل علیه ملت ایران، گفت: ملت ما شاهد بودند که در حالی‌که مذاکراتی با آمریکا جریان داشت، این کشور جنگی را آغاز کرد که طی آن عزیزترین گوهر‌های ملت ایران—شامل فرماندهان، دانشمندان، دانشجویان، مدافعان و خانواده‌های گرانقدر از نوزادان و کودکان تا بزرگسالان—به شهادت رسیدند. این اقدامات با سلاح‌ها و عاملیت مستقیم آمریکا و اسرائیل انجام شد.

حجت‌الاسلام رستمی افزود: هدف آمریکا و اسرائیل در این جنگ، تضعیف و ساقط کردن نظام مردمی ایران، نابود کردن توان مقاومت، توان موشکی و هسته‌ای و مصادره دارایی‌های ملت بود؛ اما آنها در دستیابی به این اهداف ناکام ماندند و مجبور شدند با التماس مذاکره و آتش‌بس به عقب برگردند.

وی تصریح کرد: شکست آنها در جنگ نشان داد حقیقت ماهیت آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ملت ایران، نه ادعای خیرخواهی، بلکه سلطه‌گری و تجاوز است، و پس از ناکامی در میدان عمل، تنها به روایت‌سازی برای پیروز جلوه دادن خود روی آوردند.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله سیزده آبان، با تأکید بر اهمیت ویژه ۱۳ آبان امسال، گفت: امسال این روز برای تمام نسل‌های ملت ایران باشکوه‌تر، عینی‌تر و ملموس‌تر است. اگر نسل اول انقلاب تلخی ظلم و تحقیر آمریکا و دست‌نشاندگانش، از جمله شاه، را درک کردند، امسال کودکان، دانش‌آموزان، دانشجویان و جامعه ما حقیقت و ماهیت استکباری و تجاوزگر آمریکا را به عیان در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردند.

وی با اشاره به نقش کنشگران فرهنگی و آموزشی افزود: مسئولیت مجاهدان در جهاد تبیین و تبلیغ، مسئولیتی به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر از دفاع در جنگ ۱۲ روزه است. اساتید، مجموعه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی و دست‌اندرکاران تبیین و تبلیغ، باید از ظرفیت عظیمی که مجاهدت شهدا و ایثارگران در اختیار ما گذاشته است، استفاده کنند.

حجت‌الاسلام رستمی ادامه داد: تجارب ارزشمند مجموعه‌های مختلف، از جمله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، به برگزاری ۱۳ آبان به‌یادماندنی کمک می‌کند.

وی با اشاره به شهدای دانش‌آموز و دانشجوی انقلاب و جنگ‌های اخیر گفت: امسال نیز ده‌ها شهید دانشجو و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به شهادت رسیدند که این ظرفیت باید رویکرد ما را در این مناسبت تاریخی متفاوت کند.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله سیزده آبان تصریح کرد: این فضا باید برای آشنایی نسل‌های جدید با حقیقت آزادگی، مقاومت و تلخی تسلیم در برابر دشمن مورد استفاده قرار گیرد. باید نشان دهیم که سرنوشت مقاومت و سازش در این روز‌های منطقه کاملاً متفاوت است و ارزش‌های مقاومت باید به روشنی بیان شود.

وی با اشاره به اقدامات دانش‌آموزی، دانشجویی و فرهنگی، بیان کرد: ایده‌ها و طرح‌های خوبی ارائه شده و شیوه‌نامه‌های مناسبی تهیه شده است تا با همفکری و هم‌افزایی، مسئولیت مهم جهاد تبیین و روشنگری در این مقطع به‌خوبی انجام شود.

حجت‌الاسلام رستمی در پایان از حمایت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نمایندگان آن شورا قدردانی و تأکید کرد: تلاش‌ها باید به برگزاری مراسمی پرشور و متناسب با عظمت ۱۳ آبان امسال منجر شود.

یوم الله ۱۳ آبان، نماد ایستادگی، بصیرت و وحدت ملی در برابر ظلم جهانی

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین کمال خداداده سرپرست معاونت امور مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت این ایام، گفت: ۱۳ آبان، روزی است که تاریخ انقلاب اسلامی را با خون شهدا و فریاد‌های استکبارستیزی دانش‌آموزان و ملت ایران رقم زده است. این روز، نماد ایستادگی، بصیرت و وحدت ملی در برابر ظلم جهانی است و وظیفه ماست که پیام آن را با زبان هنر، رسانه و حضور مردمی به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با همکاری نهاد‌های فرهنگی، مردمی و رسانه‌ای، امسال نیز با برنامه‌ریزی دقیق و گسترده در سراسر کشور، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان را باشکوه‌تر از گذشته برگزار خواهد کرد. محور اصلی این برنامه‌ها، تبیین گفتمان مقاومت، روشنگری در برابر تحریف‌ها و تقویت روحیه انقلابی در میان نوجوانان و جوانان خواهد بود.

امسال، تقارن این مناسبت با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، جلوه‌ای معنوی و عمیق‌تر به مراسم ۱۳ آبان بخشیده است. این هم‌زمانی، فرصتی است برای پیوند بین نهضت فاطمی و انقلاب اسلامی؛ دو جریان تاریخی که در برابر ظلم ایستادند و پرچم حق‌طلبی را برافراشتند. پیام مظلومیت و مقاومت حضرت زهرا (س)، الهام‌بخش حرکت‌های مردمی و انقلابی در عصر حاضر است و باید در فضای فرهنگی این روز بزرگ بازتاب یابد.

حجت الاسلام خداداده افزود: ما بر این باوریم که مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و فضای مجازی، سنگر‌های اصلی تبیین پیام انقلاب هستند؛ لذا از همه فعالان فرهنگی، مسئولان استانی و رسانه‌های متعهد دعوت می‌کنیم تا با هم‌افزایی و خلاقیت، صدای ملت ایران را در این روز بزرگ به گوش جهانیان برسانند.

وی در پایان تأکید کرد: مراسم ۱۳ آبان نه‌تنها یک مناسبت تاریخی، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت انقلابی ملت ایران است. با حضور پرشور مردم و هدایت فرهنگی نهاد‌های انقلابی، این روز می‌تواند بار دیگر وحدت ملی و اقتدار فرهنگی کشور را به نمایش بگذارد.

چهار ضلع نسبت ایران و نظلم سلطه

در ادامه، علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: این جلسه فاخر، فرصتی ارزشمند برای بررسی مسئله آمریکا و نسبت ایران با نظام استکبار جهانی فراهم کرده است.

وی با اشاره به رونمایی از مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، افزود: مسئله ایران و آمریکا همواره از مهم‌ترین مباحث سیاست خارجی و چارچوب راهبردی جمهوری اسلامی بوده است. امسال این مسئله با تجربه جنگ ۱۲ روزه، بیش از هر زمان دیگری ملموس و عملیاتی شد؛ چرا که طی آن مردم، دانشمندان و فرماندهان کشور هدف مستقیم اقدامات دشمن قرار گرفتند.

معاف تأکید کرد: نسبت ایران و آمریکا در ادبیات و لسان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب یک مسئله مبنایی، بلندمدت و راهبردی است و نباید آن را به مسائل تاکتیکی یا مقطعی تقلیل داد. اصطلاحات و کلیدواژه‌های نظیر «شیطان بزرگ»، «نظام سلطه» و «استکبار» در ادبیات انقلاب، نشان‌دهنده ماهیت سلطه‌گرانه و متجاوزانه غرب و آمریکا و ضرورت یک نگاه استراتژیک و هویتی به این رابطه است.

وی با ارائه یک چارچوب چهارضلعی برای تحلیل نسبت ایران و نظام سلطه، توضیح داد: ۱. مقاومت فعالانه: مقاومت هوشمندانه و مؤثر که پیشرفت، عدالت و امنیت ملت را تضمین می‌کند. ۲. نرمش قهرمانانه: اقدام هوشمندانه و آگاهانه در مقاطع حساس با حفظ اصول راهبردی. ۳. چالش غیرعاقلانه: اقداماتی که رهبران انقلاب از آن اجتناب کردند و به‌عنوان گزینه‌ای غلط پذیرفته نشده است. ۴. سازش ذلیلانه: راهکاری که غربگرایان و طرفداران سازش پیشنهاد داده‌اند، اما هرگز از سوی نظام پذیرفته نشده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر، گفت: تجربه عملی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و مقابله با دشمن نشان داد که نسبت ایران و آمریکا، یک مسئله نظری صرف نیست، بلکه یک مسئله عملی، هویتی، تمدنی و اعتقادی است که نیازمند چارچوب روشن و پایبندی به اصول استراتژیک انقلاب اسلامی است.

۱۳ آبان؛ نقطه برجسته‌سازی مفاهیم انقلاب، هویت ایرانی و استقلال فکری

در ادامه جلسه موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با تأکید بر اهمیت این روز گفت: ۱۳ آبان اگرچه یک روز نمادین است، اما باید سرریز یک دوره یک‌ساله مطالعات و پژوهش باشد و صرفاً به یک گردهمایی محدود نشود.

وی افزود: تجربه اعتمادسازی برخی گروه‌ها به آمریکا و غرب، نقد‌ها و پشیمانی‌های نسل‌های جوان و همچنین اسناد جاسوسی نشان می‌دهد که این مسائل باید عمیق و علمی بررسی شود و در سطح دانشجویی و دانش‌آموزی آموزش داده شود.

نجفی تصریح کرد: ارائه مطالب و کتاب‌ها باید جامع و قابل فهم باشد و مفاهیم کلیدی به شیوه‌ای کدگذاری و سازماندهی شود تا خواننده بتواند تصویر روشنی از واقعیت‌ها و تاریخ انقلاب به‌دست آورد.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأکید کرد: نیازی نداریم برای شناخت استعمار به مکاتب خارجی متکی باشیم، بلکه انقلاب‌شناسی بومی و مختصات ایرانی آن باید تبیین و جا بیفتد. از مفاهیم مرکزی این انقلاب، جایگاه «مرکز» و «پیرامون» است؛ یعنی ایران دیگر پیرامون غرب نیست، بلکه خود مرکز تصمیم‌گیری و حرکت است و این تفکر باید در مطالعات و آموزش‌ها تقویت شود.

نجفی گفت: ۱۳ آبان باید نقطه‌ای باشد که مفاهیم مهم انقلاب، هویت ایرانی و استقلال فکری در آن برجسته شود و نسل‌های جدید با درک صحیح از تاریخ و تجربه ملت ایران، مسیر مقاومت و آزادی‌خواهی را بیاموزند.

انتهای پیام/