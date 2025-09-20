خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک حجت‌الاسلام موسی‌پور به قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی
کد خبر : 1688878
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همزمانی دو قهرمانی جهان در کشتی‌های آزاد و فرنگی و زنجیره پیروزی‌های غرورآفرین و قهرمانی‌های درخشان غیورمردان و دلاوران کشتی آزاد و فرنگی ایران اسلامی در آوردگاه جهانی، بار دیگر پرچم پرافتخار میهنمان را بر بلندای قله‌های افتخار به اهتزاز درآورد و یک صحنه ورزشی را به صحنه تولید قدرت و امید بدل کرد.

این افتخارات سترگ که حاصل هم‌افزایی قدرت، معنویت و تلاش مدیران خدوم و مربیان زحمتکش و ورزشکاران غیور است، مرزهای دشواری‌ها را درنوردید و جلوه‌ای از عزم پولادین و غیرت ورزشی جوانان این مرز و بوم را به نمایش گذاشت.

این دستاوردهای بزرگ، به فضل الهی و عنایت ائمه اطهار (علیهم‌السلام) میسر شد و نشان داد که قهرمانان ما با تاسی به ارزش‌های دینی و اهل بیتی و ملی و اخلاقی، فراتر از سکوهای قهرمانی می‌اندیشند.

ادای احترام این ورزشکاران به نام باعظمت اباعبدالله و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، نمادی از عشق بی‌کران به دین و میهن و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بود که دل‌های میلیون‌ها ایرانی را لبریز از امید و ایمان و غرور و شعف کرد و در کنار مدال‌های رنگین، به یادگاری ماندگار در تاریخ این کشور تبدیل شد.

بی‌شک، این موفقیت‌های ماندگار، مرهون مدیریت مدبرانه و برنامه‌ریزی دقیق فدراسیون کشتی، حمایت‌های بی‌دریغ کادر فنی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تمامی دست‌اندرکاران است.

از خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیقات روزافزون برای همه عوامل خلق این حماسه بزرگ مسئلت دارم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

انتهای پیام/
