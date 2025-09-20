به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی کرواسی نوشت: «قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار نشاندند. این پیروزی‌ها تنها کسب مدال نیست؛ پژواک همت، غیرت، استقامت و روح شکست‌ناپذیر ملتی عزیز و بزرگ است. به پهلوانانی که پیام عزت و شکوه ایران را در جهان طنین‌انداز کردند، درود می‌فرستیم.»