پیام تبریک بقایی به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی

پیام تبریک بقایی به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی
سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی کرواسی نوشت: «قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی ایران بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار نشاندند. این پیروزی‌ها تنها کسب مدال نیست؛ پژواک همت، غیرت، استقامت و روح شکست‌ناپذیر ملتی عزیز و بزرگ است. به پهلوانانی که پیام عزت و شکوه ایران را در جهان طنین‌انداز کردند، درود می‌فرستیم.»

