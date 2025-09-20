خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبادل نظر درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت

تبادل نظر درباره سفر رئیس‌جمهور به نیویورک در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت
کد خبر : 1688850
لینک کوتاه کپی شد.

شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل و اعضا درباره سناریوی پیش‌روی سفر رئیس جمهور به نیویورک، احتمال فعال شدن اسنپ‌بک و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا، شورای اطلاع‌رسانی دولت عصر امروز شنبه با حضور محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر و محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سایر اعضای شورا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه اعضا پیرامون سناریوی پیش‌روی سفر رئیس جمهور به نیویورک، احتمال فعال‌سازی اسنپ‌بک و نیز مسائل و موضوعات پیرامون بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس به بحث و بررسی و تحلیل موضوع پرداختند و تصمیمات لازم پیرامون سیاست‌های رسانه‌ای در ارتباط با موضوعات مطرح شده اتخاذ گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی