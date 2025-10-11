خبرگزاری کار ایران
ظفرقندی در گفت‌وگو با ایلنا:

در مورد میزان و چرایی مصرف الکل در کشور بخش‌های اجتماعی و فرهنگی باید جواب بدهند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اینکه در کشور الکل استفاده می‌شود، پاسخ مثبت است حتی بعضی اوقات الکل به شکل غیرطبیعی هم مصرف می‌شود و عوارضی مانند کوری چشم و دیگر عوارض را به همراه دارد. اما اینکه چرا و به چه میزان مصرف می‌شود را باید بخش‌های اجتماعی و فرهنگی جواب دهند، این موضوع کار ما نیست.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت،  درمان  و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا سرانه مصرف مشروبات الکلی با وجود ممنوعیت مصرف این ماده در ایران بالاست، گفت:  من عددی ندارم که این آمار بالا باشد.

وزیر بهداشت در واکنش به اینکه این مطلب توسط معاون وزارت بهداشت اعلام شده است، گفت: معاون من اعلام کرده است  اما اینکه بگویم چقدر بوده  و بخواهم عدد بگویم، نمی‌دانم.

وی ادامه داد: اینکه  در کشور الکل استفاده می‌شود، پاسخ مثبت است. ما مشاهده می‌کنیم که بعضی اوقات الکل به شکل غیرطبیعی هم مصرف می‌شود و عوارضی مانند کوری چشم و دیگر عوارض را ایجاد. اما اینکه چرا و به چه میزان مصرف می‌شود را باید بخش‌های اجتماعی و فرهنگی جواب دهند،  این موضوع کار ما نیست.

اخیرا علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست و حتی باید مراکز ترک الکل ایجاد کنیم. وقتی این مسائل را مطرح می‌کنیم، یک عده می‌گویند الکل کجا بود، کشور اسلامی مگر الکل مصرف می‌کند؟ بله، مصرف می‌کند، خوب هم مصرف می‌کند. الان به بخش پیوند کبد

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
