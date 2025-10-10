رفیعزاده در گفتوگو با ایلنا:
طرح شهید زینالدین متوقف نشده است
رییس سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با توقف طرح شهید زینالدین گفت: این طرح متوقف نشده است. این نکتهای که اکنون مطرح میشود، مربوط به بندی از طرح شهید زینالدین است که دیوان عدالت آن بند را ابطال کرده است و کل این طرح در حال اجراست.
علاالدین رفیعزاده رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با برنامهی دولت برای حذف دستگاههای موازی، گفت: در خصوص حذف بودجه دستگاههای موازی، اولاً مستحضرید که بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاستهای کلی نظام اداری، بند ۲۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۳۰ قانون مدیریت، همه اینها به ما میگویند که باید تشکیلات موازی غیرضروری را حذف کنیم. این موضوع یک تکلیف قانونی است و در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، یک دستگاه را مصوب و ابلاغ کردهایم، و انشاالله بقیه دستگاهها را به مرور وارد طرح خواهیم کرد.
تنها یک بند از طرح شهید زینالدین ابطال شد
در پاسخ به این سوال که آیا طرح شهید زینالدین متوقف شده است، اظهار کرد: خیر؛ این چنین نیست. این طرح را قبلا بخشنامه و در حال اجراست. این نکتهای که اکنون مطرح میشود، مربوط به بندی از طرح شهید زینالدین است که دیوان عدالت آن بند را ابطال کرده است. این بند معطوف به نکتهای که شما مطرح میکنید، است و اگر تصمیمی گرفته شده بر اساس تصمیم دیوان عدالت بوده و با رای دیوان عدالت در مورد آن یک بند مشخص تصمیمگیری شده است.
طرح استخدامی شهید زین الدین چیست ؟
یکی از طرحهای مهم دولت از سال ۱۴۰۲ در زمینه اشتغال و جذب نیروهای متخصص، طرح شهید زینالدین است. این طرح با هدف تامین نیروی انسانی متعهد برای دستگاههای اجرایی کشور طراحی شده است. بسیاری از داوطلبان جویای کار و استخدام در بخش دولتی، این طرح را با نام طرح زینالدین نیز میشناسند. در واقع این طرح مسیر جدیدی برای فارغالتحصیلان دانشگاهی فراهم کرده تا از طریق یک آزمون رقابتی و شفاف، وارد بدنه اجرایی کشور شوند.
دیوان عدالت سال گذشته بند ۱ طرح شهید زینالدین که به استانداران مجوز جذب ۱۰ نفر در جایگاههای مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار و به صورت قرارداد کار معین را میداد، ابطال کرد.