واکنش آذری جهرمی به کاهش ساعات کار کارکنان دولت

به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:

کم کردن ساعات کار کارکنان دولت، به استهزا کشیدن مفهوم بهره‌وری است؛ اینکه کارکنان ساعت دو بیایند و ساعت دو هم بروند، قبلترها یک هجو رایج در گعده‌های خیلی دوستانه بود.

بجای این کار، ابتدا لیست قراردادهای حجمی نیروی انسانی دولت و شرکت‌های دولتی را استخراج کنید، یک تحلیل آماری کنید که در همین دولت به تنهایی چه میزان اضافه شده است. سن بازنشستگی را به قبل بازگردانید و هرگونه استخدام در هر قالب را در دولت ممنوع کنید. آموزش ضمن خدمت را فعال کنید و انتقال نیروی بین سازمان‌های دولتی را تسهیل کنید.

