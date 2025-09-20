واکنش آذری جهرمی به کاهش ساعات کار کارکنان دولت
وزیر پیشین ارتباطات تاکید کرد: به جای کم کردن ساعات کار کارکنان دولت سن بازنشستگی را به قبل بازگردانید و هرگونه استخدام در هر قالب را در دولت ممنوع کنید. آموزش ضمن خدمت را فعال کنید و انتقال نیروی بین سازمانهای دولتی را تسهیل کنید.
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود نوشت:
کم کردن ساعات کار کارکنان دولت، به استهزا کشیدن مفهوم بهرهوری است؛ اینکه کارکنان ساعت دو بیایند و ساعت دو هم بروند، قبلترها یک هجو رایج در گعدههای خیلی دوستانه بود.
بجای این کار، ابتدا لیست قراردادهای حجمی نیروی انسانی دولت و شرکتهای دولتی را استخراج کنید، یک تحلیل آماری کنید که در همین دولت به تنهایی چه میزان اضافه شده است. سن بازنشستگی را به قبل بازگردانید و هرگونه استخدام در هر قالب را در دولت ممنوع کنید. آموزش ضمن خدمت را فعال کنید و انتقال نیروی بین سازمانهای دولتی را تسهیل کنید.