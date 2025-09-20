خبرگزاری کار ایران
سرعت گذشتن فرصت‌ها از برق و ابر بهار پیشی گرفته است/ دنیا و ایران روزهای سختی را می‌گذراند

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: عزت و رفاه مردم ایران با این دوبال متوازن دیپلماسی و میدان وظیفه تاریخ ساز مسئولان است. روزهای سختی را دنیا و ایران می گذراند. سرعت گذشتن فرصت ها از برق و از ابر بهار پیشی گرفته است.

به گزارش ایلنا،  محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در این دو سه روزه دو اتفاق از جنس پشت پا زدن به حقوق انسانی و مقررات بین الملل زیر سقف ساختمان شورای امنیت رقم خورد.

یکی وتوی قطعنامه آتش بس در غزه توسط آمریکا و تشویق به ادامه کشتار و نسل کشی مردم فلسطین. دیگری رأی نیاوردن پایان تحریم ها در مورد ایران.نتیجه هر دو جنایت در حق بشریت است.

 در برابر چنین نامردی های ضد انسانی، دیپلماسی و میدان و آمادگی برای دفاع پا به پای هم باید جدی گرفته شود. عزت و رفاه مردم ایران با این دوبال متوازن دیپلماسی و میدان وظیفه تاریخ ساز مسئولان است. روزهای سختی را دنیا و ایران می گذراند. سرعت گذشتن فرصت ها از برق و از ابر بهار پیشی گرفته است.

 

