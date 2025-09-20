آقاتهرانی:
جبهه انقلاب نباید قربانی افراد یا گروهها شود
رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری تاکید کرد: جبهه انقلاب نباید قربانی افراد یا گروهها شود؛ چرا که اشخاص میآیند و میروند، اما جبهه باید باقی بماند. معیار ما باید اصول انقلاب و تبعیت از ولایت باشد، نه نامها و چهرهها.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی، در نشست سراسری دفاتر استانی جبهه پایداری که روز پنجشنبه (۲۷ شهریور) با حضور اعضای شورای مرکزی، مسئولان استانی و جمعی از فعالان این جریان در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد، در سخنانی تفصیلی به تبیین اصول، هشدارها و راهبردهای جبهه پایداری پرداخت.
مرتضی آقاتهرانی رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری، در این نشست بیان کرد: خدا را شکر میکنیم که دوستان خوبی داریم. از همه عزیزانی که از نقاط دور و نزدیک آمدند، تشکر میکنم. برخی دوستان مسیرهای طولانی را طی کردهاند؛ این نشان میدهد که تعهد و علاقه به مسیر انقلاب، محدود به جغرافیا نیست. سختیهای راه، بخشی جداییناپذیر از مسیر انقلابی است. این راه آسان نیست. باید سختیها را به جان خرید، اما همین سختیهاست که مسیر را ارزشمند میکند.
قرآن؛ معیار سنجش مسیر
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتخاب مسیر سیاسی باید بر پایه تقوا باشد، تصریح کرد: بر اساس آیه ۱۰۹ سوره توبه، بنیانی که بر تقوا نهاده میشود، ماندگار است، اما بنایی که بر پرتگاه ساخته شود، دیر یا زود فرو خواهد ریخت. این آیه برای امروز ما پیام روشنی دارد. هر حرکتی که صرفا بر منافع مقطعی یا شخصی بنا شود، سرانجام سقوط خواهد کرد. مسجدالنبی بر اساس اخلاص و ایمان بنا شد و تا امروز نماد ماندگاری است، اما مسجد ضرار با نیتهای دیگری ساخته شد و پیامبر دستور تخریب آن را داد. این تجربه تاریخی، آینهای برای ماست.
اخلاص، تبعیت، صداقت؛ میراث علامه مصباح(ره)
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: یاد مرحوم علامه مصباح یزدی را گرامی می دارم. استاد بزرگوار ما همواره بر شعار پایداری تأکید داشتند، شعاری که هویت ابن جبهه را رقم زده است؛ اول اخلاص با خدا، دوم تبعیت از ولایت فقیه و سوم صداقت با مردم؛ اگر این اصول سست شوند، جبهه پایداری دچار لغزش خواهد شد. مرحوم آیتالله خوشوقت و آیتالله مصباح یزدی ستونهای معنوی جبهه بودند. با رفتن این دو عزیز، کار ما سختتر شد. اما مسیر همان است که بود. هیچگاه نباید گمان کنیم که نبود آن بزرگان به معنای تغییر مبناست. آنها میراثی فکری و معنوی برای ما گذاشتهاند که باید پاسداری کنیم.
شورای مرکزی؛ اجماع و تصمیمگیری جمعی
رئیس شورای مرکزی جبهه با اشاره به فرآیند تصمیمگیری در شورای مرکزی، بیان کرد: ما تلاش میکنیم در شورای مرکزی به اجماع برسیم. اگر اختلافنظری وجود داشته باشد، سعی میکنیم آن را رفع کنیم. خروجی کار باید واحد باشد تا جبهه پایداری یک صدا و یکپارچه حرکت کند. ما موظفیم در سخنان رهبر معظم انقلاب با دقت و تأنی تأمل کنیم. برداشتهای شخصی نباید جایگزین فهم عمیق شود. ما باید با همفکری، محکمات فرمایشات ایشان را مبنا قرار دهیم.
پرهیز از شخصمحوری و قبیلهگرایی
آقاتهرانی در ادامه بیان کرد: جبهه انقلاب نباید قربانی افراد یا گروهها شود. اشخاص میآیند و میروند، اما جبهه باید باقی بماند. معیار ما باید اصول انقلاب و تبعیت از ولایت باشد، نه نامها و چهرهها. اگر خطایی دیدیم، موظفیم در اصلاح یکدیگر بکوشیم. در دوران غیبت امام زمان (عج)، کلام ولی فقیه برای ما فصلالخطاب است. هیچکس حق ندارد از این اصل عدول کند. اگر کسی خلاف این مسیر حرکت کند، روشن است که جایش در جبهه پایداری نیست.سخنان مقام معظم رهبری نیاز به تفسیر ندارد. خود ایشان بارها فرمودهاند که سخنگو ندارند. ما باید محکمات فرمایشات ایشان را بگیریم و در برابر متشابهات صبر کنیم.
صداقت با مردم؛ رمز ماندگاری
رئیس شورای مرکزی جبهه پایداری، تصریح کرد: سرمایه واقعی ما صداقت با مردم است. نه امتیاز داریم، نه منابع مالی ویژه. آنچه داریم، اعتماد مردم است. اگر مردم صداقت را در ما ببینند، اعتمادشان را به ما خواهند سپرد. اگر این اعتماد آسیب ببیند، باید فوراً جبران شود. یک فرد بازاری که صداقت دارد، حتی اگر سرمایهاش اندک باشد، اعتبار پیدا میکند. جبهه پایداری هم باید چنین باشد. صداقت ما سرمایه اجتماعیمان است.
آقاتهرانی در ادامه یاد برخی چهرههای فقید جبهه پایداری را زنده کرد و گفت: بزرگانی همچون حضرت علامه مصباح و آیت الله خوشوقت و همچنین آقایان زارعی، حسینیان و بیریا با صداقت و اخلاص در این مسیر خدمت کردند. یادشان همواره برای ما زنده خواهد بود و راهشان الهامبخش نسلهای بعدی است.
تجربه موفق مجلس و اهمیت انسجام
آقاتهرانی با اشاره به تجربه جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: وقتی نمایندگان ما در مجلس متحد عمل کردند، دستاوردهای بزرگی به دست آمد. این نشان میدهد که رمز موفقیت، انسجام است. باید این تجربه را به یک رویه دائمی تبدیل کنیم.
نقد؛ راهی برای رشد، نه تفرقه
نماینده مردم تهران با تأکید بر اینکه نقد و بررسی همواره لازم است، بیان کرد: در همه تشکلها نقد وجود دارد و باید هم باشد. در سیره پیامبر و ائمه، نصیحت و تذکر جایگاه داشت. اما نقد نباید به تفرقه تبدیل شود. آنچه حضرت آقا از ما خواستهاند، انسجام است. ما باید با حفظ وحدت، مسیر انقلاب را ادامه دهیم.
امید به آینده مقاومت
آقاتهرانی در پایان به تحولات منطقه پرداخت و خاطر نشان کرد: پیروزیهای اخیر مقاومت در جنگ ۱۲ روزه فلسطین نشانه روشنی از الطاف الهی است. این پیروزیها ما را امیدوار میکند که آینده نزدیک شاهد نابودی رژیم صهیونیستی باشیم. هدف ما، تحقق آرمانهای بزرگ انقلاب و نزدیک شدن به ظهور حضرت ولیعصر(عج) است.