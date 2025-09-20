بسیاری از داروخانه ها توان خرید داروهای سرطانی را ندارند

به گزارش ایلنا، پنجمین نشست خبری منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، با اصحاب رسانه برگزار شد.

منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری نشست‌های فصلی، عمل به وظیفه و پاسخگویی به مردم است، گفت: مردم حق دارند از اقدامات نماینده خود آگاهی لازم را داشته باشند.

وی افزود: وظیفه اصلی ما در مجلس قانون‌گذاری است و حضور در حوزه‌های انتخابیه به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مصرف بودجه‌ای است که در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

علیمردانی همچنین به نقش مهم خبرنگاران در رفع مشکلات اشاره کرد و گفت: ارتباط بی‌واسطه و بدون تعارف شما با مردم می‌تواند مشکلات عمیق جامعه را به مسئولان منتقل کند و در حل آنها کمک‌رسان باشد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در ادامه به دستاوردهای کشور در جنگ ۱۲ روزه اشاره و تأکید کرد: ایران در این نبرد کوتاه اقتدار خود را به جهانیان نشان داد و توانمندی‌های موشکی‌اش را به رخ کشید؛ به گونه‌ای که رژیم صهیونیستی به زانو درآمد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در عین حال به خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز اشاره کرد و افزود: این جنگ مشکلات اقتصادی و عمرانی فراوانی برای کشور ایجاد کرد و شاهد شهادت سرداران، دانشمندان و مردم بی‌گناه بودیم.

علیمردانی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در همان روزهای حساس و باوجود تهدیدهای دشمن، جلسات خود را برگزار کرد و وزیر اقتصاد دولت را با اولویت حفظ اقتصاد و معیشت مردم انتخاب کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس همچنین به مشکلات اقتصادی ناشی از سوءمدیریت بانک مرکزی پرداخت و یادآور شد: در نطق خود تذکری به فرزین داده‌ام زیرا گرانی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما عملکرد بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی شدید و عدم پرداخت به موقع وام‌ها، مشکلات زیادی در معیشت مردم ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق در داخل کشور، گفت: در کمیسیون تلفیق همواره حامی سرسخت هنرمندان و اصحاب رسانه بوده‌ام، زیرا معتقدم همه دستگاه‌ها باید از جامعه شغلی که تلاش می‌کند اخبار دقیق و درست منتشر کند، حمایت کنند.

علیمردانی همچنین درباره وضعیت داروهای سرطانی گفت: این داروها گران‌قیمت هستند و حاشیه سود بسیار کمی دارند، به‌گونه‌ای که بسیاری از داروخانه‌ها توان خرید آن‌ها را ندارند؛ دلال‌ها با ورود پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو به تدریج حذف می‌شوند اما من مخالف حضور برخی از این پلتفرم‌ها هستم، زیرا معتقدم که ممکن است موجب فساد در حوزه دارو شوند.

انتهای پیام/