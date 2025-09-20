خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید رایگان از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس

بازدید رایگان از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس
کد خبر : 1688612
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، بازدید از تالارهای هشتگانه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر برای عموم علاقه‌مندان رایگان خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در ایام هفته دفاع مقدس، امکان بازدید رایگان از تالارهای هشتگانه موزه، سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و نمایشگاه در لباس سربازی برای عموم فراهم شده است. بازدیدکنندگان می‌توانند از تاریخ ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه همه‌روزه در ساعات ۹ صبح تا ۱۷ (آخرین پذیرش) از این بخش‌ها دیدن کنند.

موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌عنوان یکی از قطب‌های فرهنگی و گردشگری تهران در اراضی عباس‌آباد قرار دارد و در کنار مجموعه‌هایی همچون باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی، باغ هنر و مصلای تهران جایگاهی ویژه در عرصه فرهنگی کشور دارد.

این موزه با زیربنای ۲۰۵ هزار متر مربع، از بزرگ‌ترین موزه‌های ایران است و بخش‌های متنوعی همچون تالارهای هشتگانه، باغ‌راه، دریاچه مصنوعی، آبنمایش، سالن‌های آمفی‌تئاتر و سراسرنمای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی را در بر می‌گیرد. بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال در طراحی و روایتگری بخش‌های مختلف، موجب شده است این مجموعه در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقشی اثرگذار ایفا کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی