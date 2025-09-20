خبرگزاری کار ایران
در پیامی صورت گرفت؛

تقدیر وزیر دفاع از عملکرد بنیاد شهید وامور ایثارگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از عملکرد رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، امیر عزیز نصیرزاده  در پیامی  از سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران   تقدیر و تشکر کرد. 

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ

«و هرآنچه در توان دارید از نیرو و تجهیزات آماده سازید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان را در هراس افکنید.»

سوره انفال آیه ۶۰

سلام علیکم

جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملت بزرگ ایران بود. در این میدان، شما خدمتگزاران خدوم با اقدام به‌موقع و همدلی صادقانه، پشتیبان خط مقدم جهاد و مقاومت شدید. همانگونه که فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) فرمودند: «جهاد تنها در میدان جنگ نیست؛ هر جا ملتی با همت و ایستادگی مقاومت کند، جهاد است.»

خدمات و امدادهای شما در سخت‌ترین لحظات، باری عظیم را از دوش نیروهای مسلح برداشت. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردان این همراهی بی‌بدیل است و یقین دارد اجر مجاهدت‌های شما نزد خداوند محفوظ خواهد ماند.

 امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبری معظم انقلاب در مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی همواره موفق باشید.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده

انتهای پیام/
