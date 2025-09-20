امیر سرتیپ پوردستان مطرح کرد؛
با همه ظرفیتهای نظامی ناتو، در دفاع مقدس ۱۲ روزه جنگیدیم
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با یک پشتوانه عظیم نظامی آمریکایی-غربی پا به میدان جنگ با ایران اسلامی گذاشت، گفت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نهتنها با رژیم صهیونیستی، بلکه با همه ظرفیتهای نظامی ناتو جنگید.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران درگفتوگویی، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: ائتلاف آمریکایی-عبری-غربی با زیر پا گذاشتن همه موازین انسانی، اخلاقی و بیتوجهی به معاهدات بینالمللی، تهاجمی گسترده را علیه ایران آغاز کردند.
رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش افزود: طبیعتاً در عملیاتهایی که تمرکز آن بر تهاجم هوایی باشد، اولین خاکریزی که در مقابل طرف مهاجم قرار دارد، سامانههای پدافند هوایی است و دشمنان با توسل به فناوریهای بالایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که با تخریب و یا با بهکارگیری حملات سایبری و جنگ الکترونیک، این مانع را از پیش روی خود بردارند که در جنگ اخیر، دشمن در این زمینه اقداماتی را انجام داد.
وی عنوان کرد: عمده سامانههای پدافندی نیروهای مسلح ما بومی هستند و دانش طراحی، ساخت و نگهداری آنها توسط جوانان مبتکر و اندیشمند ایرانی انجام میشود؛ به همین خاطر و بلافاصله بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تلاشهای علمی، فنی و صنعتی لازم برای احیاء، بازسازی، حاضر به کاری سامانهها شروع شد که بحمدالله گامهای بلندی در این مسیر برداشته شده است.
امیر پوردستان همچنین درباره بهرهبرداری از تجارب دفاع مقدس ۱۲ روزه در مرکز تحقیقات راهبردی ارتش گفت: یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، رصد مداوم محیط داخلی و منطقهای و پیشبینی وقایع و تحلیل و بررسی نبردها و استخراج تجارب و درسآموختهها است.
وی یادآور شد: در رابطه با دفاع مقدس ۱۲روزه، تاکنون پژوهشهای علمی و نشستهای تخصصی متعددی برگزار شده و ماحصل این تلاشهای علمی، درسآموختههای فراوانی است که تبیین و تدوین شده و برای بهرهبرداری در اختیار تصمیمسازان وتصمیمگیران قرار گرفته است.