خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سرتیپ پوردستان مطرح کرد؛

با همه ظرفیت‌های نظامی ناتو، در دفاع مقدس ۱۲ روزه جنگیدیم

با همه ظرفیت‌های نظامی ناتو، در دفاع مقدس ۱۲ روزه جنگیدیم
کد خبر : 1688563
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با یک پشتوانه عظیم نظامی آمریکایی-غربی پا به میدان جنگ با ایران اسلامی گذاشت، گفت: جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نه‌تنها با رژیم صهیونیستی، بلکه با همه ظرفیت‌های نظامی ناتو جنگید.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران درگفت‍وگویی، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: ائتلاف آمریکایی-عبری-غربی با زیر پا گذاشتن همه موازین انسانی، اخلاقی و بی‌توجهی به معاهدات بین‌المللی، تهاجمی گسترده را علیه ایران آغاز کردند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، نه‌تنها با رژیم صهیونیستی، بلکه با همه ظرفیت‌های نظامی ناتو جنگید؛ به این معنا که رژیم صهیونیستی با یک پشتوانه عظیم نظامی آمریکایی-غربی پا به میدان جنگ با ایران اسلامی گذاشت.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش افزود: طبیعتاً در عملیات‌هایی که تمرکز آن بر تهاجم هوایی باشد، اولین خاکریزی که در مقابل طرف مهاجم قرار دارد، سامانه‌های پدافند هوایی است و دشمنان با توسل به فناوری‌های بالایی که در اختیار دارند، تلاش می‌کنند که با تخریب و یا با به‌کارگیری حملات سایبری و جنگ الکترونیک، این مانع را از پیش روی خود بردارند که در جنگ اخیر، دشمن در این زمینه اقداماتی را انجام داد.

وی عنوان کرد: عمده سامانه‌های پدافندی نیرو‌های مسلح ما بومی هستند و دانش طراحی، ساخت و نگهداری آن‌ها توسط جوانان مبتکر و اندیشمند ایرانی انجام می‌شود؛ به همین خاطر و بلافاصله بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه، تلاش‌های علمی، فنی و صنعتی لازم برای احیاء، بازسازی، حاضر به کاری سامانه‌ها شروع شد که بحمدالله گام‌های بلندی در این مسیر برداشته شده است.

امیر پوردستان همچنین درباره بهره‌برداری از تجارب دفاع مقدس ۱۲ روزه در مرکز تحقیقات راهبردی ارتش گفت: یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی، رصد مداوم محیط داخلی و منطقه‌ای و پیش‌بینی وقایع و تحلیل و بررسی نبرد‌ها و استخراج تجارب و درس‌آموخته‌ها است.

وی یادآور شد: در رابطه با دفاع مقدس ۱۲روزه، تاکنون پژوهش‌های علمی و نشست‌های تخصصی متعددی برگزار شده و ماحصل این تلاش‌های علمی، درس‌آموخته‌های فراوانی است که تبیین و تدوین شده و برای بهره‌برداری در اختیار تصمیم‌سازان وتصمیم‌گیران قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی