با ابلاغ پزشکیان صورت گرفت؛

اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی را ابلاغ کرد؛ بر اساس این مصوبه، تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش حذف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شد ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق اهداف سند و ساماندهی مد و لباس در کشور را فراهم آورد.

به گزارش ایلنا، در این ابلاغیه خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

ماده واحده «اصلاح موادی از سند ملی سبک پوشش اسلامی - ایرانی» که در جلسه ۹۲۰ تاریخ ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۳۷ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده - موادی از سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی (مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی) به شرح بندهای ذیل اصلاح می‌گردد:

در بند (۷) جزء (د) ماده ۵ سند، عبارت «تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» حذف می‌گردد.

بند ۸ ماده ۶ سند به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرفیت اجرایی و عملیاتی موردنیاز به منظور تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس در کشور را فراهم نماید».

