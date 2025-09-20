توضیح شورای نگهبان درباره تغییر رویه در این نهاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه بعد از جنگ، بسیاری بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها تأکید کردند، از رویه‌های دولت و صدا و سیما گرفته تا نهادهایی مثل شورای نگهبان. با توجه به اینکه در عمل هم اثبات شده برخی رویکردهای این نهاد اگر نگوییم غلط اما به مصلحت و در جهت منافع عمومی نبوده است آیا اصلاح و تغییر رویه در شورای نگهبان نیز در دستور کار قرار دارد؟ گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ رمز پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی بود که هم مردم و مسئولان اعم از لشکری و کشوری در دفاع از کشور و ملت از خودشان نشان دادند. طبیعتا رمزپیروزی ما در سایر عرصه ها هم همین است. وظیفه همه مسئولین در دستگاه‌ها این است که این فضای وحدت و انسجام را ان‌شاءالله حفظ کنند.

وی گفت: مسأله اتحاد و انسجام مسئله‌ای است که همیشه پراهمیت بوده و در این برهه حساس نیز اهمیت بیشتری دارد و همه باید دقت داشته باشند و برای تحقق یک ایران قوی و حل مشکلات مردم این آمادگی و انسجام را حفظ کنند، طبیعتاً ما هم در شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواهیم کوشید.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: شورای نگهبان تاکنون تمام تلاشش را انجام داده با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد این اقدامات را انجام دهد. همین تلاش برای کاهش رفت‌وآمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان یا تعاملی که با سایر دستگاه‌ها داریم و یا اینکه جلسات با عزیزان دولت داریم و تبیین می‌کنیم، امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور کمک کند.

طحان نظیف گفت: ما این ها را در جهت انسجام و اتحاد و حل مشکلات کشور می دانیم و امیدواریم که همه این موارد به حل مسائل کشور کمک کند، این رویه ما در شورای نگهبان است. اگر هم در قوانینی که با آن مواجه هستیم مانند انتخابات و سایر موضوعات ما تابع قانون هستیم و پایبند به قانون هستیم.

