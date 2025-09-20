برابری زن و مرد در سیاست به معنای ذبح مفهوم عدالت است

به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی با اشاره به حضور خود در یازدهمین کنفرانس جهانی نمایندگان جوان پارلمان‌ها گفت: طبق دستور العمل IPU هر کشور باید با حداقل دو نماینده مجلس زیر ۴۰ سال خود (یک آقا و یک خانم) در این اجلاس شرکت می‌کرد؛ از این رو به همراه خانم خدادادی نماینده مردم ملکان به نمایندگی از مجلس ایران برای حضور در یازدهمین اجلاس جوانان اتحادیه بین المجالس جهان (IPU) که در لیما پایتخت پرو برگزار شد، انتخاب شدیم.

عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) ادامه داد: نکته قابل توجه این بود که رئیس پارلمان پرو نیز زیر ۴۰ سال سن داشت و طبق آمار منتشر شده، از مجموع نزدیک به ۲۰۰ کشور دنیا فقط ۱۰ کشور رئیس مجلس شان افراد زیر ۴۰ سال هستند که یکی از این کشورها پرو میزبان این نشست بین المللی بود و شاید هم به خاطر جوان بودن ترکیب پارلمان این کشور است که در دهه گذشته، چند رئیس جمهور توسط مجلس پرو برکنار شده اند.

عدم حضور نمایندگان کنست به دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی نسبت به رژیم جعلی صهیونیستی

وی اضافه کرد: نکته دیگر در این اجلاس غیبت نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) بود که ممکن است به خاطر افزایش فشارها و هجمه‌های سیاسی و بین المللی به این رژیم جعلی از بعد از ماجرای ۷ اکتبر باشد.

مبنا قرار دادن برابری زن و مرد در سیاست به معنای ذبح مفهوم عدالت

ثابتی بیان کرد: اما موضوع اصلی این اجلاس، برابری زن و مرد در سیاست بود و کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و شرح قوانین کشورشان در این باره پرداختند و در یکی از فرصت‌هایی که به دست آمد نیز بیان کردم که برابری جنسیتی مبنای دقیقی ندارد بلکه "عدالت جنسیتی" درست است زیرا اگر بنا را بر برابری زن و مرد در امر سیاست بگذاریم، یعنی مثلا سهمیه های صندلی پارلمان نیز باید بین زنان و مردان نصف شود در حالیکه اگر جایی زنان شایستگی بیشتری نشان دهند حق شان بیش از ۵۰ درصد است. لذا در چنین شرایطی تعبیر برابری مفهوم عدالت را ذبح می‌کند.

عدم تحقق آرمان برابری با سکوت کشورهای دنیا در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: در پایان نیز تاکید کردم که در دنیایی که امروز دغدغه خیلی ها برابری زن و مرد در سیاست است، رژیم صهیونیستی به صورت برابر، زنان و مردان را در غزه قتل عام می‌کند و دنیا فقط تماشاچی است لذا بعید است در چنین دنیایی بتوان به چنین آرمان‌هایی دست یافت.

انتهای پیام/