صالحی امیری در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست به ریاست عارف/ تصمیم دولت درباره نحوه پرداخت حق عضویت یونسکو
وزیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع با بیان اینکه گزارش نگران کنندهای نسبت به فرونشست بناهای تاریخی و میراثی دولت ارائه کردیم، گفت: دولت تصویب کرد ستادی برای مدیریت بحران فرونشست به ریاست معاون اول شکل بگیرد که همه دستگاها از جمله وزارت نیرو، راه و سازمان محیطزیست و وزارت میراث در آن ذیربط هستند.
سیدرضا صالحیامیری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره نگرانیهایی که درخصوص فرونشست زمین در برخی استانها به ویژه در استان اصفهان وجود دارد و آسیب جدی این پدیده به بناهای تاریخی و میراثی، گفت: مدتی قبل یک گزارشی در خصوص این موضوع در دولت ارائه دادم، فرونشست موضوع میراث فرهنگی نیست اما تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی و میراث فرهنگی مسئله ماست.
گزارش نگران کنندهای نسبت به فرونشست بناهای تاریخی و میراثی دولت ارائه کردیم
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: برای این موضوع جمعبندی و جلسات کارشناسی داشتیم. همکاران من در اصفهان، شیراز و تهران جلسات مشترک با محیط زیست داشتند. گزارشی که به دولت ارائه کردیم، گزارش نگران کنندهای بود و در آن نسبت به تاثیر فرونشست و پیامدش بر بناهای تاریخی و میراثی ابراز نگرانی شده بود.
تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست به ریاست عارف
وی خاطرنشان کرد: دولت تصویب کرد ستادی برای مدیریت بحران فرونشست به ریاست معاون اول شکل بگیرد که همه دستگاها از جمله وزارت نیرو، راه و سازمان محیط زیست و وزارت میراث در آن ذیربط هستند.
صالحی امیری عنوان کرد: دغدغه ما تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی است که ستادی به ریاست معاون اول شکل گرفته است و انشاالله جلساتش آغاز میشود و مدیریتش در سطح ملی اعمال خواهد شد.
تصمیم دولت درباره نحوه پرداخت حق عضویت یونسکو
وی درخصوص مشکلات ایران برای پرداخت حق عضویب یونسکو گفت: در خصوص حق عضویت یونسکو دولت مصوبه دارد، قرار شد به دلیل مسئله تحریمهای بانکی دولت یکجا تمام حق عضویت دستگاهها را جمعبندی کند و تصمیم گرفت با تدابیری که خود دولت دارد از طرق وزارت خارجه پرداختها انجام شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: روز سهشنبه با معاون سازمان برنامه و بودجه جلسه داشتیم که یکی از محورها حق عضویت بود که خوشبختانه ایشان گفتند با وزارت خارجه توافق کردیم و قریباً حق عضویتها پرداخت خواهد شد و مشکلی پیش نمیآید.
وی خاطرنشان کرد: لذا مشکل دستگاهی نیست و مشکل تحریم است و این که دولت تصمیم گرفت یکجا حق عضویتها را پرداخت کند و نهایتاً از بودجه دستگاها ریالی آن کم خواهد شد.