صالحی امیری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست به ریاست عارف/ تصمیم دولت درباره نحوه پرداخت حق عضویت یونسکو

وزیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع با بیان اینکه گزارش نگران کننده‌ای نسبت به فرونشست بناهای تاریخی و میراثی دولت ارائه کردیم، گفت: دولت تصویب کرد ستادی برای مدیریت بحران فرونشست به ریاست معاون اول شکل بگیرد که همه دستگاها از جمله وزارت نیرو، راه و سازمان محیط‌زیست و وزارت میراث در آن ذیربط هستند.

سیدرضا صالحی‌امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نگرانی‌هایی که درخصوص فرونشست زمین در برخی استان‌ها به ویژه در استان اصفهان وجود دارد و آسیب جدی این پدیده به بناهای تاریخی و میراثی، گفت: مدتی قبل  یک گزارشی در خصوص این موضوع در دولت ارائه دادم، فرونشست موضوع  میراث فرهنگی نیست اما تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی و میراث فرهنگی  مسئله ماست.

گزارش نگران کننده‌ای نسبت به فرونشست بناهای تاریخی و میراثی دولت ارائه کردیم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: برای این موضوع جمع‌بندی و جلسات کارشناسی داشتیم. همکاران من  در اصفهان، شیراز و تهران جلسات مشترک با محیط زیست داشتند. گزارشی که به دولت ارائه کردیم، گزارش نگران کننده‌ای  بود و در آن نسبت به تاثیر فرونشست  و پیامدش بر بناهای تاریخی  و میراثی ابراز نگرانی شده بود.

تشکیل ستاد مدیریت  بحران فرونشست به ریاست عارف

وی خاطرنشان کرد: دولت تصویب کرد ستادی  برای مدیریت  بحران فرونشست به ریاست  معاون اول شکل بگیرد که همه دستگاها از جمله وزارت نیرو، راه  و سازمان محیط زیست و وزارت میراث در آن ذیربط هستند.

صالحی امیری عنوان کرد: دغدغه ما تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی است که ستادی به ریاست معاون اول  شکل گرفته است و ان‌شاالله جلساتش آغاز  می‌شود و مدیریتش در سطح ملی اعمال خواهد شد. 

تصمیم دولت درباره نحوه پرداخت حق عضویت یونسکو

وی درخصوص  مشکلات ایران برای پرداخت حق عضویب یونسکو گفت: در خصوص حق عضویت  یونسکو دولت مصوبه دارد، قرار شد به دلیل  مسئله تحریم‌های بانکی  دولت یکجا تمام  حق عضویت دستگاه‌ها را جمع‌بندی کند  و تصمیم گرفت با تدابیری که خود دولت دارد از طرق وزارت خارجه پرداخت‌ها انجام شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد:  روز سه‌شنبه با معاون سازمان برنامه و بودجه جلسه داشتیم که یکی از محورها حق عضویت بود  که خوشبختانه   ایشان گفتند با وزارت خارجه توافق کردیم و قریباً حق عضویت‌ها پرداخت  خواهد شد و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی  خاطرنشان کرد: لذا مشکل دستگاهی نیست و مشکل تحریم است و این که دولت تصمیم گرفت یکجا حق عضویت‌ها را پرداخت کند و نهایتاً  از بودجه دستگاها ریالی آن کم خواهد شد.

خبرنگار : سمیرا عالم‌پناه
