تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست به ریاست عارف/ تصمیم دولت درباره نحوه پرداخت حق عضویت یونسکو

سیدرضا صالحی‌امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره نگرانی‌هایی که درخصوص فرونشست زمین در برخی استان‌ها به ویژه در استان اصفهان وجود دارد و آسیب جدی این پدیده به بناهای تاریخی و میراثی، گفت: مدتی قبل یک گزارشی در خصوص این موضوع در دولت ارائه دادم، فرونشست موضوع میراث فرهنگی نیست اما تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی و میراث فرهنگی مسئله ماست.

گزارش نگران کننده‌ای نسبت به فرونشست بناهای تاریخی و میراثی دولت ارائه کردیم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطرنشان کرد: برای این موضوع جمع‌بندی و جلسات کارشناسی داشتیم. همکاران من در اصفهان، شیراز و تهران جلسات مشترک با محیط زیست داشتند. گزارشی که به دولت ارائه کردیم، گزارش نگران کننده‌ای بود و در آن نسبت به تاثیر فرونشست و پیامدش بر بناهای تاریخی و میراثی ابراز نگرانی شده بود.

تشکیل ستاد مدیریت بحران فرونشست به ریاست عارف

وی خاطرنشان کرد: دولت تصویب کرد ستادی برای مدیریت بحران فرونشست به ریاست معاون اول شکل بگیرد که همه دستگاها از جمله وزارت نیرو، راه و سازمان محیط زیست و وزارت میراث در آن ذیربط هستند.

صالحی امیری عنوان کرد: دغدغه ما تاثیر فرونشست در بناهای تاریخی است که ستادی به ریاست معاون اول شکل گرفته است و ان‌شاالله جلساتش آغاز می‌شود و مدیریتش در سطح ملی اعمال خواهد شد.

تصمیم دولت درباره نحوه پرداخت حق عضویت یونسکو

وی درخصوص مشکلات ایران برای پرداخت حق عضویب یونسکو گفت: در خصوص حق عضویت یونسکو دولت مصوبه دارد، قرار شد به دلیل مسئله تحریم‌های بانکی دولت یکجا تمام حق عضویت دستگاه‌ها را جمع‌بندی کند و تصمیم گرفت با تدابیری که خود دولت دارد از طرق وزارت خارجه پرداخت‌ها انجام شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: روز سه‌شنبه با معاون سازمان برنامه و بودجه جلسه داشتیم که یکی از محورها حق عضویت بود که خوشبختانه ایشان گفتند با وزارت خارجه توافق کردیم و قریباً حق عضویت‌ها پرداخت خواهد شد و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: لذا مشکل دستگاهی نیست و مشکل تحریم است و این که دولت تصمیم گرفت یکجا حق عضویت‌ها را پرداخت کند و نهایتاً از بودجه دستگاها ریالی آن کم خواهد شد.

