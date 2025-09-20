در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش عضو کمیسیون فرهنگی به صدور حکم اعدام برای متهمی با ١٤٠ مورد سقط جنین
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به صدور حکم اعدام برای متهمی که مرتکب ١٤٠ مورد سقط جنین در هرمزگان شده بود واکنش نشان داد و گفت: گاهی برخی پزشکان سقط جنین را به ویژه در مورد فرزندان ناخواسته توصیه میکنند. بر اساس ادبیات فقهی ما، هر جنینی به مثابه یک انسان، ولو بالقوه، محسوب میشود و این عمل از نظر شرعی حرام است. قوه قضائیه هم احکام و قوانین خاص خود را در این زمینه دارد.
حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که از سوی قوه قضاییه اعلام شده است یک متهم در هرمزگان که مرتکب ١٤٠ مورد سقط جنین شده بود به اعدام محکوم شده، آیا این احکام بازدارندگی لازم را دارند و آیا بهتر نیست به جای کار ایجابی اقدامات سلبی در این زمینه داشته باشیم، گفت: در حوزه قانون جوانی جمعیت، قانونگذار هدفهای مشخصی را در نظر داشته است. مسأله جمعیت در آینده کشور به زودی به یک بحران تبدیل خواهد شد و به همین دلیل، مجلس یازدهم قانون جوانی جمعیت را عمدتاً با رویکرد تشویقی و بهویژه در زمینه مسائل اقتصادی تصویب کرده است.
وی ادامه داد: باور و احساس نمایندگان مجلس یازدهم این بود که دغدغه اصلی خانوادهها مشکلات اقتصادی است. لذا تسهیلاتی مانند اعطای خودرو به مادران و تسهیلات زمین برای مادرانی که دارای تعداد خاصی از فرزندان هستند، در نظر گرفته شد؛ اما واقعیت این است که این اقدامات کافی نبوده است.
بسیاری از خانوادهها از نظر مالی توانمند هستند، اما انگیزهای برای فرزندآوری ندارند
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عنوان نماینده مجلس دوازدهم، باید بگویم که بسیاری از خانوادهها از نظر مالی توانمند هستند، اما انگیزهای برای فرزندآوری ندارند. بنابراین، در کنار این مشوقها، لازم است که در حوزه فرهنگی هم اقداماتی صورت گیرد و گفتوگوهای عمومی با مردم انجام شود تا انگیزه روحی و روانی برای خانوادهها، به ویژه مادران عزیز، ایجاد شود تا بتوانیم به اهداف این قانون دست یابیم.
برخی پزشکان سقط جنین را در مورد فرزندان ناخواسته توصیه میکنند
اخلاقی امیری در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به بارداریهای ناخواسته گفت: متأسفانه، پدیدهای در کشور ما رواج یافته که ناشی از غفلتهای گذشته است و گاهی برخی پزشکان سقط جنین را به ویژه در مورد فرزندان ناخواسته توصیه میکنند. بر اساس ادبیات فقهی ما، هر جنینی به مثابه یک انسان، ولو بالقوه، محسوب میشود و این عمل از نظر شرعی حرام است. قوه قضائیه هم احکام و قوانین خاص خود را در این زمینه دارد.
اگر در چاله جمعیتی بیفتیم، به راحتی نمیتوانیم از آن بیرون بیاییم
انجام مراقبتهای ویژه روحی و روانی برای مادران دارای فرزندان ناخواسته
وی تاکید کرد: من به این نکته اذعان دارم که در کنار اقدامات سلبی، باید کارهای ایجابی هم انجام شود. این اقدامات ایجابی تأثیرات خاص خود را دارند؛ اما در حوزه اجتماعی، پزشکی که بارها مرتکب چنین عملی میشود، حتی با تقاضای خانواده، قطعاً خلاف کرده است. به نظر من، قوه قضائیه بر اساس منطق و قوانین موجود اگر حکمی صادر کرده، کار درستی انجام داده است. اما برای رسیدن به اهداف قانون، باید اقدامات ایجابی صورت گیرد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم تصیرح کرد: این اقدامات باید از طریق رسانهها، نهادهای متولی و دارای تریبون، از جمله روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد بهطور مؤثر انجام شود.
اخلاقی امیری یادآور شد: مردم ما مستحضرند که اگر در چاله جمعیتی بیفتیم، به راحتی نمیتوانیم از آن بیرون بیاییم. بنابراین، امروز باید همه دست به دست هم بدهیم و با مردم گفتوگو کنیم، دغدغهها را شفاف مطرح کنیم و مراقبتهای ویژه روحی و روانی برای مادرانی که فرزندان ناخواسته دارند، انجام دهیم.
سقط جنین در مراحلی قتل نفس محسوب میشود
وی درباره اینکه آیا چنین احکامی بازدارندگی لازم را خواهد داشت و بهتر نیست که به جای صدور احکام سنگین از احکامی استفاده شود که بازدارندگی هم ایجاد میکند، گفت: سقط جنین در مراحلی قتل نفس محسوب میشود. البته من این پرونده خاص را هم مطالعه نکردهام اما به میزانی که اشراف بر فقه دارم در یک مرحلهای اگر سقط جنین انجام شود مساوی با قتل نفس است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر سقط قبل از دمیده شدن روح در جنین باشد مباحث خاص خود را دارد اما وقتی کسی عملی را که در رتبه خود کوچک است تکرار میکند اصرار بر یک عمل کوچک بازتاب اجتماعی قویتری میتواند داشته باشد.
اخلاقی امیری گفت: برداشت من این است که این حکم بر اساس ادبیات فقهی است اما اینکه اولویت اول ما چه باشد ممکن است این دغدغه هم درست باشد و ما باید کارهای ایجابی را انجام دهیم.