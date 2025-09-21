خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صوفی در گفت‌وگو با ایلنا:

آخرین وضعیت ورزشکاران دو و میدانی گرفتار در کره جنوبی

آخرین وضعیت ورزشکاران دو و میدانی گرفتار در کره جنوبی
کد خبر : 1688261
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری پرونده ورزشکاران دومیدانی در کره جنوبی، گفت: به هر حال یک جرمی اتفاق افتاده است و مشمول قوانین آن کشور هستند و باید تعیین تکلیف شوند. وزارت ورزش و فدارسیون هم در حال پیگیری هستند اما هنوز گزارشی به مجلس ندادند.

عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده ورزشکاران دو و میدانی  که در کره جنوبی در زندان به سر می‌برند، گفت: الان موضوع دیگر حقوقی شده است و وزارت ورزش هم از منظر حقوقی این مسئله را پیگیری می‌کند. 

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وضعیت این ورزشکاران الان شامل قوانین کشور کره می‌شود   به هر حال یک جرمی  اتفاق افتاده است و مشمول قوانین آن کشور هستند و باید تعیین تکلیف شوند. وزارت ورزش و جوانان از نظر حقوقی درحال پیگیری است که این‌ها تکلیف‌شان هرچه زودتر روشن شود و  هنوز  گزارشی به مجلس ندادند. 

صوفی  درباره این که سخنگوی پیگیری پرونده صحبت از حبس سی‌ساله برای این ورزشکاران کرده است، گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم. حرف این است که این اتفاق در یک کشوری اتفاقی افتاده است که دارای قوانین خودش است و موضوع باید بررسی شود. اما چون ورزشکاران کشور ما بودند  وزارت ورزش و جوانان موظف است موضوع را پیگیری کند اینکه در نهایت چه اتفاقی  برای آن‌ها می‌افتد تابع قوانین آن کشور است و  نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی خواهد افتاد چون با قوانین کره آشنایی ندارم.

وی درخصوص اینکه آیا مجلس می‌خواهد از بعد نظارتی قوانینی را برای ورزشکاران اعزامی تدوین کند، بیان کرد: ورزشکاری که از کشور خارج می‌‌‌‌شود فرد عادی نیست؛ به نمایندگی از یک کشور  می‌رود و حفظ حرمت کشور عزیز ایران برایش واجب است.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حفظ حرمت ایران یک امر بدیهی است و بارها به وزرشکاران عزیز تاکید می‌شود و نیازی به قانون ندارد. اما به هر حال ممکن است اتفاقی این وسط رخ دهد که آن اتفاق هم ناخواسته باشد، چنین چیزی نیاز به قانون ندارد که هرکسی یک مشکلی برایش ایجاد شود قانون بگذاریم.

وی تاکید کرد: ما در فدارسیون و وزارت ورزش قوانین داخلی داریم اگر کسی  شأن و شئون کشور را رعایت نکند  از تیم ملی خط خواهد خورد و اگر جرائمی باشد در آن  کشوری که موضوع رخ داده است مورد رسیدگی قرار می‌گیرد .

صوفی خاطرنشان  کرد: اگر ورزشکاری شأن کشور و پرچم را حفظ نکند مشمول قوانین می‌شود. منتها مهم این است  هر ورزشکاری که می‌رود درک این را داشته باشد که به نمایندگی از یک کشور در مسابقات  شرکت می‌کند. یک فرد عادی و معمولی نیست و باید حفظ حرمت کشور را در اولویت  کار خودش قرار دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی