زهرا سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که رهبری در رابطه با معیشت مردم تاکیداتی به مسئولان داشتند و مسئولان چگونه باید به این مهم اهتمام ورزند، گفت: قیمت دلار را که دیده‌اید؛ درست است که کنترلش می‌کنند اما از سوی دیگر، شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها در محصولات هستیم و به نحو دیگر روی قیمت‌ها کشیده می‌شود؛ مثلا شاهد افزایش قیمت برنج و گوشت و مایحتاج مردم هستیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت می‌گوید که درآمدها و بودجه‌اش کم است باشد اما راه‌هایی برای مولدسازی وجود دارد. حال سوال این است که برای مولدسازی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ اما واقعیت این است در برخی از شرکت‌ها، مدیران بازی‌هایی راه انداخته‌اند که دخالت نمایندگان در امور اجرایی باید وجود داشته باشد یا خیر؟ این بهانه یا مقصر کردن دیگران، آیا واقعاً به نفع کار پیش می‌رود یا خیر؟

وی با بیان این‌که متأسفانه وظیفه نظارتی نمایندگان در این دوره به شدت محدود شده است، افزود: حال یک شرایط جنگی در کشور وجود دارد و یا حضرت آقا فرمودند حمایت از دولت صورت گیرد ما هم متوجه هستیم. البته من حمایت از دولت را ماندن یک وزیر یا مسئولی نمی‌دانم که چیزی را با پوست و گوشت خودش درک نکرده است، در صورتی رفاه مردم در دستان او است و باید در هیات دولت برای این مهم یقه پاره کند، اتفاقا حذف این آدم کمک به دولت و حمایت از دولت و آقای پزشکیان است.

سعیدی خاطرنشان کرد: من از نزدیک با مردم در ارتباطم و می‌دانم که دولت به برخی از مسائل نمی‌رسد چراکه باید در کنار مسائل داخلی مسائل دیپلماتیک و بین‌المللی را دنبال کند.

وی با اشاره به این که ما با روزمرگی مواجه هستیم و قوانین نجات‌دهنده‌ای که می‌تواند به ما کمک کند، نادیده گرفته می‌شوند، یادآور شد: مثلاً ما مشارکت مدنی نداریم به دنبال این نمی‌رویم گه نخبگان و هیئت علمی دانشگاه‌ها در چه حالی هستند است. این که پول نمی‌خواهد؛ این قشر در یک جاهایی توجه و شنیدن می‌خواهد. یک جاهایی می‌خواهند حرفی که می‌زنند شنیده شود. یا یک جاهای به این‌ها بی احترامی می‌شود، به عنوان مثال، یک معلم می‌گوید جایی رفتم به من حرمت گذاری نشده است، آن چیزی که هست، پول نیست. بلکه با برنامه‌ریزی و مدیریت رفاهی می‌توان اقداماتی انجام داد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: در کشور که سر تا ته شرایط مشخص است، اما ما می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد شرایط رفاهی، مدیریت هماهنگی را بهبود بخشیم. مثلا در برخی کشورها، رایزن بازرگانیچ معتقدم زمانی که بحث هوش مصنوعی مطرح شود و دهای هفتاد و هشتاد به سر کار بیایند همه این شرایط را کنار می‌زنند.

وی درباره این که رئیس جمهور در سخنانی گفته است باید بودجه برخی از سازمان و نهادها که گزارشی از کار خودشان ارائه نمی‌دهند و کارآیی هم برای کشور ندارند حذف شود، گفت: کار بسیار بیشتر از این حرف‌ها است. این که ما جایی حذف بودجه کنیم و جای دیگر اسراف و بی توجهی کنیم که فایده ندارد. در صورتی حذف بودجه مازاد یا حذف بودجه‌ای باید تو را به آن هدفی که می‌خواهی برساند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رسیدن به هدف برنامه می خواهد، باید نگاه کرد آیا بودجه‌هایی که حذف شدند در ادامه اش برنامه وجود دارد؟ آیا شفاف به مردم می‌گوییم چه اتفاقی رخ داد؟ امیدوارم روزی شفاف با شاخص و عدد و رقم همه چیز به مردم گفته شود.

